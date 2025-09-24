Animula Nook è un carinissimo life simulator in stile Animal Crossing per PC e console

L'uscita è prevista in una data ancora da definire su PC e Mac (Steam ed Epic Games Store), PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 2.

Il trailer di Animula Nook

Animula Nook si ispira ai cartoni animati moderni e vuole offrirci un mondo composto da oggetti e ambientazioni che vediamo tutti i giorni, ma in chiave fantasy e con personaggi minuscoli. Questo significa che una caraffa del caffè sarà gigantesca per noi, così come una tazza o un cartone del latte. Ci saranno vari tipi di ambienti e il mondo sarà grande e pieno di luoghi da esplorare, tra una cittadina piena di vita, un luogo che pare composto solo da cibo e una foresta con un fiume sul quale navigare.

Potremo collezionare vari oggetti da usare come risorse, costruire la nostra casa con tanti tipi di mobilio, ma anche personalizzare il nostro personaggio con tanti vestiti e costumi unici. Potremo anche realizzare molti oggetti secondo la nostra creatività, realizzando progetti, scomponenti oggetti modulari e non solo.

Ovviamente, come in ogni buon gioco ispirato ad Animal Crossing, potremo fare amicizia con una lunga lista di abitanti di questo piccolo mondo: oltre ad altri umanoidi ci saranno vari tipi di creature, comprese alcune ispirate ad animali e oggetti.

