Come Square Enix ha riportato in vita Final Fantasy Tactics senza il codice sorgente

Ci sono due storie dietro alla realizzazione di Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles. La prima è solenne, quasi una narrazione mitologica: il videogioco del 1997 è un capolavoro acclamato, talmente importante per il mondo dei videogiochi che, quando Yasumi Matsuno e Kazutoyo Maehiro si mettono in testa di volerlo rifare, gli pare di sminuirlo pensando a una semplice remaster. Final Fantasy Tactics andava ripensato dalle fondamenta per restituirgli quel grandeur che all'epoca aveva bucato con tanta forza il mercato dei JRPG tattici, rendendoli perfino celebri per un periodo. Un genere di nicchia che alzava la testa e usciva dal suo angolino per sedere, finalmente, al tavolo dei grandi. L'altra storia, cioè quella vera, è assai meno solenne. Ed è una storia che ci parla di uno dei più grandi problemi del passato dei videogiochi, ovvero la preservazione. Perché Final Fantasy Tactics andava rifatto non solo per questioni di indubbio merito, ma soprattutto perché il codice sorgente originale non c'era più. Con un'accezione avventurosa si potrebbe dire che è andato perduto. Ma, visto che questa seconda versione della storia è quella nuda e cruda, bisogna ammettere che le cose sono anche peggiori: è stato sovrascritto. Quella di Ramza e Delita è una storia che andava raccontata anche alle nuove generazioni Quel che è sicuro è che Final Fantasy Tactics meritava di essere scoperto da una generazione di videogiocatori che forse lo ha solo sentito nominare, ma probabilmente nemmeno, visto che la saga degli spin-off tattici è ferma dal 2008. Si tratta senz'altro di un capolavoro senza tempo (lo dimostra anche la nostra recensione), nonché di uno dei massimi esponenti di un genere che, negli anni, non ha mai fatto breccia nel grande pubblico. E poi va ricordata una cosa: all'inizio Final Fantasy Tactics non era nemmeno arrivato in Europa. Lo ha fatto solo nella sua versione ampliata, Final Fantasy Tactics: The War of the Lions, su PlayStation Portable. D'accordo, quindi, l'intento era virtuoso, ma come fare per ovviare a quella storiaccia del codice perduto? Davanti a questa prospettiva, dice Maehiro in un intervento al PAX West 2025, c'erano due strade possibili: la più facile era emulare il videogioco del 1997. Questo avrebbe restituito in pieno l'esperienza originale, ma avrebbe reso impossibile intervenire per aggiungere materiale o modernizzare qualunque aspetto. L'altra opzione era decisamente più complessa: partire da quello che c'era e ricostruire.

I predatori del codice perduto Per capire quanto impegnativa fosse questa seconda opzione, bisogna fare un passo indietro. La parola "perduto" potrebbe suggerire a chi legge un'idea sbagliata di cos'è successo al codice originale di Final Fantasy Tactics. Ci si potrebbe immaginare che sia stato vittima di una qualche disavventura, con protagonista un dipendente sbadato di Square Enix che, negli anni '90, ha danneggiato o perso il supporto fisico su cui era registrato il gioco. No, non è andata così. Sarebbe plausibile, perché il deterioramento o lo smarrimento dei singoli supporti fisici è una causa concreta di molti dati che diventano irrintracciabili nel corso degli anni. Vedremo qualche esempio tra poco. Questa volta, però, la spiegazione è ancora più avvilente: nel corso dell'intervento al PAX West, Maehiro ha detto che negli anni in cui è uscito Final Fantasy Tactics non si pensava granché alla preservazione. Non era una priorità. Quando il videogioco è uscito in Giappone e poi, in seguito, è stato tradotto nelle altre lingue, il codice veniva semplicemente sovrascritto. E questo è accaduto per ogni versione: sovrascritto e sovrascritto, mentre l'originale cessava di esistere. Colpa della mancanza di pratiche di preservazione, certo, ma anche di una considerazione per niente banale che Maehiro fa: alla fine degli anni '90, quando un videogioco usciva, non c'erano patch, non c'era supporto post lancio. Il lavoro era finito. Non ci si rimetteva più mano sopra: che senso aveva conservarlo? Leggerlo e sentirlo oggi è agghiacciante, perché abbiamo sviluppato una sensibilità differente, specialmente dal punto di vista storico, sul valore culturale dell'oggetto videogioco, e ci può sembrare un comportamento assurdo. Ma Final Fantasy Tactics è solo un caso emblematico di come si facevano le cose in quel periodo. Un'intera fase della storia dell'industria dei videogiochi - specialmente giapponese - è accomunata da questa disgraziata filosofia. Preservare era considerato un costo superfluo, quando andava bene. Quando andava male, non era nemmeno considerato. I dati non erano percepiti come dei beni da custodire nel tempo, ma come strumenti transitori: erano utili in quel momento per portare il videogioco sul mercato, poi potevano essere archiviati sommariamente, sovrascritti, dimenticati. Non c'era alcuna considerazione dei videogiochi come opere destinate a una lunga vita commerciale e, men che meno, a una vita culturale. Erano prodotti legati a un ciclo tecnologico, destinati a essere sostituiti al più presto dal titolo successivo.

C'era una volta e mai più Square Enix è una delle aziende che più ha sofferto di questa incuria. Tutta una serie di titoli storici della compagnia condivide lo stesso triste destino. Nel 2019, il presidente Yosuke Matsuda ammise che l'azienda non aveva idea di che fine avessero fatto i dati di alcuni dei suoi classici degli anni '90. La dichiarazione era arrivata in seguito alla manifesta volontà di Square Enix di riunire le sue proprietà intellettuali in un grande catalogo, così da poter vendere o rendere disponibili per lo streaming online titoli che non erano mai stati riproposti. Matsuda disse che era in imbarazzo, ma molti videogiochi non si sapeva nemmeno dove fossero finiti. Usò parole simili a quelle di Maehiro: una volta creavamo e pubblicavamo e il gioco era fatto. Non ci si faceva alcun problema su come avremmo recuperato questi videogiochi in futuro. I lavori sulla versione 1.5 HD REMIX di Kingdom Hearts furono lunghi e complessi per la mancanza dei dati originali Non c'è mai stata una lista ufficiale di quali videogiochi nello specifico abbiano sofferto questo problema, ma nel corso del tempo alcuni segnali hanno suggerito che potesse trattarsi di titoli importantissimi. Videogiochi di culto come Chrono Trigger e Chrono Cross (quest'ultimo è stato confermato anche dal producer Koichiro Sakamoto) hanno sofferto di perdite, anche parziali, di dati, codici e asset, solo per dirne due dei più famosi. Ma sarebbe scorretto circoscrivere questo fenomeno di mancata preservazione solo ai videogiochi degli anni '90. Lo stesso è successo con il primo capitolo di Kingdom Hearts, e a confermarlo fu nientemeno che Tetsuya Nomura in persona, affermando che i lavori sulla versione 1.5 HD REMIX furono parecchio complessi e lunghi, proprio per via della mancanza di asset e dati originali. Square Enix non è di certo l'unica azienda giapponese ad aver avuto problemi con la preservazione dei dati. Nel 2012 Konami decise di accontentare finalmente la richiesta dei fan che chiedevano a gran voce di riportare su console due capitoli della serie Silent Hill dell'epoca PlayStation 2: Silent Hill 2 e Silent Hill 3. I due titoli non erano mai stati riproposti, recuperarli era assai complesso anche per i costi tutt'altro che accessibili delle versioni PlayStation 2. Non era ben chiaro perché Konami non cogliesse al volo l'occasione di monetizzare facilmente sui suoi titoli. Poi è arrivata la Silent Hill HD Collection e tutto è diventato chiaro. La Silent Hill HD Collection fu un disastro perché Konami non aveva più il codice finale dei due videogiochi Considerata la tematica dell'articolo, potete immaginare il perché: Konami aveva perso il codice master dei due videogiochi e aveva recuperato in archivio l'unica versione disponibile dei due Silent Hill. Una versione incompleta e arretrata, che aveva passato al team di sviluppo che si occupava del porting, Hijinx Studios. Questi si erano trovati per le mani un incubo: avere a che fare non solo con i bug naturali che nascevano dall'operazione di porting a un'altra piattaforma, ma anche con tutti quelli che il Team Silent aveva corretto prima dell'uscita. Ciò aveva portato all'eliminazione di molti elementi del codice e a una versione priva dell'atmosfera dell'originale e zeppa di problemi. Un aneddoto piuttosto noto e divertente è che per buona parte della lavorazione Hijinx Studios si trovò a risolvere un bug che rendeva Heather, la protagonista di Silent Hill 3, completamente blu.