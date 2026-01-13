Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles: se stavi aspettando "il primo sconto utile" è il momento di approfittarne, è al minimo storico

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promozione che prevede un'offerta su Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles che viene messo in sconto del 17% per un costo totale e finale d'acquisto di 49,99€, suo minimo storico. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles riporta i giocatori nel celebre mondo di Ivalice con un'esperienza strategica profonda e rinnovata. Il gioco invita a guidare il proprio gruppo in scontri a turni intensi, dove il posizionamento delle unità e un'attenta pianificazione sono elementi fondamentali per ottenere la vittoria.
Ulteriori dettagli sul gioco
Ogni battaglia si svolge su campi tridimensionali ricchi di dislivelli e ostacoli, che possono essere sfruttati a proprio vantaggio per controllare il flusso dello scontro e manipolare con intelligenza l'ordine dei turni. Il sistema di crescita offre una vasta gamma di incarichi e abilità combinabili tra loro, permettendo di creare strategie personalizzate e squadre uniche.
La libertà di sperimentazione consente di adattare il proprio stile di gioco a ogni sfida, premiando la creatività e la capacità tattica del giocatore. Inoltre, l'introduzione del livello di difficoltà "Squire", più accessibile, rende Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles un eccellente punto di partenza anche per chi si avvicina per la prima volta al genere. Qui la nostra recensione.