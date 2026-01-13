0

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles: se stavi aspettando "il primo sconto utile" è il momento di approfittarne, è al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto che fa calare il prezzo di Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles fino al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   13/01/2026
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
Articoli News Video Immagini

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promozione che prevede un'offerta su Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles che viene messo in sconto del 17% per un costo totale e finale d'acquisto di 49,99€, suo minimo storico. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles riporta i giocatori nel celebre mondo di Ivalice con un'esperienza strategica profonda e rinnovata. Il gioco invita a guidare il proprio gruppo in scontri a turni intensi, dove il posizionamento delle unità e un'attenta pianificazione sono elementi fondamentali per ottenere la vittoria.

Ulteriori dettagli sul gioco

Ogni battaglia si svolge su campi tridimensionali ricchi di dislivelli e ostacoli, che possono essere sfruttati a proprio vantaggio per controllare il flusso dello scontro e manipolare con intelligenza l'ordine dei turni. Il sistema di crescita offre una vasta gamma di incarichi e abilità combinabili tra loro, permettendo di creare strategie personalizzate e squadre uniche.

Fft Tic Mediakit 06

La libertà di sperimentazione consente di adattare il proprio stile di gioco a ogni sfida, premiando la creatività e la capacità tattica del giocatore. Inoltre, l'introduzione del livello di difficoltà "Squire", più accessibile, rende Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles un eccellente punto di partenza anche per chi si avvicina per la prima volta al genere. Qui la nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles: se stavi aspettando "il primo sconto utile" è il momento di approfittarne, è al minimo storico