I bagarini hanno già portato alle stelle il prezzo del set Collezione Medaglie della regione di Kanto

Come saprete, Lego ha annunciato i suoi primi tre set dedicati ai Pokémon. Tra questi c'è il set "Venusaur, Charizard e Blastoise" da 649,99 euro, composto da 6.838 pezzi che, se prenotato, frutta gratuitamente il set " Collezione Medaglie della regione di Kanto " da 29,99 euro (attualmente non acquistabile separatamente), disponibile in quantità limitata. Proprio quest'ultimo è stato subito adocchiato dai bagarini , che hanno iniziato a far andare il prezzo alle stelle , come segnalato dalla testata VGC.

Situazione normalmente fuori controllo

Come prevedibile, al momento della stesura dell'articolo sono già presenti numerosi annunci su eBay USA per il set dono, con prezzi compresi tra 175 e 300 dollari. Allo stesso modo, sul sito eBay del Regno Unito i prezzi vanno da 105 a 312 sterline. Di nostro abbiamo cercato su Ebay Italia, verificando che la situazione è più o meno la stessa, con prezzi che attualmente vanno dai 259 ai 299 euro.

Il set Collezione Medaglie della regione di Kanto su Ebay Italia

Attualmente, testando il sito LEGO, il dono risulta ancora attivo. Quindi non è chiaro perché qualcuno dovrebbe comprarlo ai prezzi dei bagarini, a meno che non desideri avere solo le medaglie.

Come sempre, non è detto che le vendite del set a cifre gonfiate riescano. La speranza dei bagarini è che Lego esaurisca velocemente le scorte del dono, così che i collezionisti debbano rivolgersi a loro. Comunque sia, gli annunci sono già osservati da diverse persone, segno che l'interesse c'è.

Gli altri due set Lego Pokémon annunciati sono "Eevee" da 59,99 euro e Pikachu e Poké Ball da 199,99 euro. Di suo, il set dono è emerso prima degli altri.