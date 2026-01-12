LEGO Pokémon: presentati i primi set di Pikachu, Eevee e i tre starter di Kanto con prezzi ufficiali

LEGO presenta i primi set Pokémon per adulti: Pikachu, Eevee e gli starter di Kanto. In arrivo entro il 27 febbraio 2026, con modelli dettagliati e prezzi da 59,99 a 649,99 euro.

LEGO ha ufficialmente inserito nel proprio catalogo i primi tre set Pokémon per adulti della linea LEGO Pokémon, rivelando anche i prezzi per il mercato italiano. Secondo quanto riportato dal sito dell'azienda danese, il lancio è previsto entro il 27 febbraio 2026, in coincidenza con il Pokémon Day del trentesimo anniversario della serie. Un debutto simbolico che punta chiaramente al cuore dei collezionisti, con i preordini già attivi a questo indirizzo.

Pikachu e Poké Ball Il set probabilmente più rappresentativo della collaborazione è il #72152 "Pikachu e Poké Ball", composto da 2.050 pezzi e proposto al prezzo di 199,99 euro. La costruzione raffigura un Pikachu che emerge dalla sua Poké Ball, con orecchie snodabili e una coda assemblabile in due varianti per rappresentare la versione maschile o femminile del Pokémon. La base espositiva include dettagli come le scintille che richiamano l'energia elettrica e il numero "25", riferimento diretto al suo numero nel Pokédex.

Venusaur, Charizard e Blastoise Segue il set #72153 "Venusaur, Charizard e Blastoise", una rappresentazione in mattoncini delle evoluzioni finali dei tre starter di Kanto. Si tratta di un set imponente, composto da 6.838 pezzi e venduto a 649,99 euro. Ogni Pokémon può essere esposto singolarmente oppure collocato su un supporto che riproduce tre biomi - spiaggia, giungla e vulcano - creando una scena che richiama un vero campo di battaglia. È presente anche un easter egg dedicato a Charizard, mentre chi prenota il set riceverà in omaggio la "Collezione Medaglie della regione di Kanto", un cofanetto con le otto medaglie iconiche riprodotte in versione LEGO.