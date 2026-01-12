23

LEGO Pokémon: presentati i primi set di Pikachu, Eevee e i tre starter di Kanto con prezzi ufficiali

LEGO presenta i primi set Pokémon per adulti: Pikachu, Eevee e gli starter di Kanto. In arrivo entro il 27 febbraio 2026, con modelli dettagliati e prezzi da 59,99 a 649,99 euro.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/01/2026
Charizard, Venusaur e Blastoise nei primi set LEGO Pokémon

LEGO ha ufficialmente inserito nel proprio catalogo i primi tre set Pokémon per adulti della linea LEGO Pokémon, rivelando anche i prezzi per il mercato italiano.

Secondo quanto riportato dal sito dell'azienda danese, il lancio è previsto entro il 27 febbraio 2026, in coincidenza con il Pokémon Day del trentesimo anniversario della serie. Un debutto simbolico che punta chiaramente al cuore dei collezionisti, con i preordini già attivi a questo indirizzo.

Pikachu e Poké Ball

Il set probabilmente più rappresentativo della collaborazione è il #72152 "Pikachu e Poké Ball", composto da 2.050 pezzi e proposto al prezzo di 199,99 euro. La costruzione raffigura un Pikachu che emerge dalla sua Poké Ball, con orecchie snodabili e una coda assemblabile in due varianti per rappresentare la versione maschile o femminile del Pokémon. La base espositiva include dettagli come le scintille che richiamano l'energia elettrica e il numero "25", riferimento diretto al suo numero nel Pokédex.

Venusaur, Charizard e Blastoise

Segue il set #72153 "Venusaur, Charizard e Blastoise", una rappresentazione in mattoncini delle evoluzioni finali dei tre starter di Kanto. Si tratta di un set imponente, composto da 6.838 pezzi e venduto a 649,99 euro. Ogni Pokémon può essere esposto singolarmente oppure collocato su un supporto che riproduce tre biomi - spiaggia, giungla e vulcano - creando una scena che richiama un vero campo di battaglia. È presente anche un easter egg dedicato a Charizard, mentre chi prenota il set riceverà in omaggio la "Collezione Medaglie della regione di Kanto", un cofanetto con le otto medaglie iconiche riprodotte in versione LEGO.

Eevee

Chiude la line-up il set #72151 "Eevee", il più accessibile dei tre, composto da 587 pezzi e venduto a 59,99 euro. Il modello permette di orientare braccia, gambe, testa e coda, così da ricreare pose naturali e dare l'impressione che Eevee sia pronto a muoversi. Anche le orecchie sono regolabili, un dettaglio che contribuisce a rendere la figura particolarmente espressiva e piacevole da esporre.

Che ne pensate dei primi tre set LEGO Pokémon ufficiali? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

