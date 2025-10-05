Un video mette a confronto Call of Duty: Black Ops 7 su PC, PS5, PS5 Pro e Xbox

ElAnalistaDeBits ha realizzato un video confronto di Call of Duty: Black Ops 7 su PC, PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S al fine di evidenziare le differenze fra le varie versioni del nuovo capitolo della serie sparatutto prodotta da Activision.

Se su PC la risoluzione, la qualità visiva e le prestazioni dipendono ovviamente dall'hardware di cui si è in possesso, su console il discorso cambia e vengono a galla le scelte tecniche compiute dagli sviluppatori, che anche stavolta hanno fatto ricorso alla risoluzione dinamica per offrire frame rate che si confermano sempre costanti.

PS5 e Xbox Series X partono in questo caso da un valore di 1440p che viene upscalato a 2160p, ma che è soggetto a variazioni in base al carico. Su PS5 Pro il riferimento è lo stesso, 1440p, ma la risoluzione rimane fondamentalmente costante, a tutto vantaggio della definizione.

Su Xbox Series S naturalmente la situazione è diversa e si parla di 1206p dinamici che vengono upscalati a 1440p, con anche inevitabili tagli per quanto concerne la qualità degli asset.