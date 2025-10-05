Un video mette a confronto Call of Duty: Black Ops 7 su PC, PS5, PS5 Pro e Xbox

ElAnalistaDeBits ha realizzato un video confronto di Call of Duty: Black Ops 7 su PC, PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S al fine di evidenziare le differenze fra le varie versioni del nuovo capitolo della serie sparatutto prodotta da Activision.
Se su PC la risoluzione, la qualità visiva e le prestazioni dipendono ovviamente dall'hardware di cui si è in possesso, su console il discorso cambia e vengono a galla le scelte tecniche compiute dagli sviluppatori, che anche stavolta hanno fatto ricorso alla risoluzione dinamica per offrire frame rate che si confermano sempre costanti.
PS5 e Xbox Series X partono in questo caso da un valore di 1440p che viene upscalato a 2160p, ma che è soggetto a variazioni in base al carico. Su PS5 Pro il riferimento è lo stesso, 1440p, ma la risoluzione rimane fondamentalmente costante, a tutto vantaggio della definizione.
Su Xbox Series S naturalmente la situazione è diversa e si parla di 1206p dinamici che vengono upscalati a 1440p, con anche inevitabili tagli per quanto concerne la qualità degli asset.
E la modalità ad alto frame rate?
Disponibile già da tre giorni per chi ha prenotato e per gli utenti Game Pass Ultimate, la beta di Call of Duty: Black Ops 7 include anche l'ormai consolidata modalità a 120 Hz, che tuttavia porta con sé alcune inevitabili semplificazioni grafiche.
PS5 Pro è la console che riesce a gestire meglio questa modalità, com'era lecito attendersi: la console Sony parte dai 1440p dinamici per uscire a 2160p e 120 frame al secondo, mentre su PS5 e Xbox Series X il valore scende a 1080p dinamici.
È davvero apprezzabile che i 120 Hz siano disponibili anche su Xbox Series S, sebbene in tale frangente la piattaforma economica della casa di Redmond passi dai 576p ai 1080p per raggiungere il target di fotogrammi.