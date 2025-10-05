0

Story of Seasons batte Hollow Knight: Silksong, è il gioco più venduto su Nintendo eShop a settembre

A quanto pare Story of Seasons: Grand Bazaar è stato il gioco per Nintendo Switch 1 e 2 più venduto su eShop nel mese di settembre, superando anche Hollow Knight: Silksong.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   05/10/2025
Alcuni dei personaggi di Story of Seasons: Grand Bazaar

A quanto pare Story of Seasons: Grand Bazaar ha battuto Hollow Knight: Silksong, imponendosi come il gioco più venduto su Nintendo eShop a settembre, sia per quanto riguarda Nintendo Switch che Nintendo Switch 2.

In quest'ultimo caso la NS2 Edition di Story of Seasons: Grand Bazaar si è piazzata appunto davanti allo straordinario metroidvania di Team Cherry, che a sua volta ha totalizzato vendite superiori rispetto a Donkey Kong Bananza, terzo nella classifica che riportiamo qui di seguito.

  1. Story of Seasons: Grand Bazaar NS2 Edition
  2. Hollow Knight: Silksong
  3. Donkey Kong Bananza
  4. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
  5. Mario Kart World
  6. Hades 2
  7. Trails in the Sky 1st Chapter NS2 Edition
  8. Daemon X Machina: Titanic Scion
  9. EA Sports FC 26
  10. Rune Factory: Guardians of Azuma
Story of Seasons: Grand Bazaar ha venduto davvero bene, come annunciato da Marvelous Story of Seasons: Grand Bazaar ha venduto davvero bene, come annunciato da Marvelous

A completare la top 10 troviamo Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles e Mario Kart World, quest'ultimo sceso in quinta posizione, mentre l'eccellente Hades 2 è sesto davanti a alla Nintndo Switch 2 Edition di Trails in the Sky 1st Chapter.

E su Nintendo Switch?

Passando alla classifica dei giochi digitali più venduti su Nintendo Switch a settembre, Story of Seasons: Grand Bazaar rimane primo ma alle sue spalle troviamo Everybody's Golf: Hot Shots (qui la recensione) e Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Deluxe Edition.

  1. Story of Seasons: Grand Bazaar
  2. Everybody's Golf: Hot Shots
  3. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Deluxe Edition
  4. Hollow Knight: Silksong
  5. Minecraft
  6. Trails in the Sky 1st Chapter
  7. Animal Crossing: New Horizons
  8. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
  9. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  10. The Exit 8

In questo caso Hollow Knight: Silksong deve dunque accontentarsi della quarta posizione, con il blockbuster Minecraft a completare la top five e Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 che non si spinge oltre il nono posto al debutto.

