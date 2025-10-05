Story of Seasons batte Hollow Knight: Silksong, è il gioco più venduto su Nintendo eShop a settembre

A quanto pare Story of Seasons: Grand Bazaar ha battuto Hollow Knight: Silksong, imponendosi come il gioco più venduto su Nintendo eShop a settembre, sia per quanto riguarda Nintendo Switch che Nintendo Switch 2.
In quest'ultimo caso la NS2 Edition di Story of Seasons: Grand Bazaar si è piazzata appunto davanti allo straordinario metroidvania di Team Cherry, che a sua volta ha totalizzato vendite superiori rispetto a Donkey Kong Bananza, terzo nella classifica che riportiamo qui di seguito.
- Story of Seasons: Grand Bazaar NS2 Edition
- Hollow Knight: Silksong
- Donkey Kong Bananza
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Mario Kart World
- Hades 2
- Trails in the Sky 1st Chapter NS2 Edition
- Daemon X Machina: Titanic Scion
- EA Sports FC 26
- Rune Factory: Guardians of Azuma
A completare la top 10 troviamo Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles e Mario Kart World, quest'ultimo sceso in quinta posizione, mentre l'eccellente Hades 2 è sesto davanti a alla Nintndo Switch 2 Edition di Trails in the Sky 1st Chapter.
E su Nintendo Switch?
Passando alla classifica dei giochi digitali più venduti su Nintendo Switch a settembre, Story of Seasons: Grand Bazaar rimane primo ma alle sue spalle troviamo Everybody's Golf: Hot Shots (qui la recensione) e Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Deluxe Edition.
- Story of Seasons: Grand Bazaar
- Everybody's Golf: Hot Shots
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Deluxe Edition
- Hollow Knight: Silksong
- Minecraft
- Trails in the Sky 1st Chapter
- Animal Crossing: New Horizons
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- The Exit 8
In questo caso Hollow Knight: Silksong deve dunque accontentarsi della quarta posizione, con il blockbuster Minecraft a completare la top five e Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 che non si spinge oltre il nono posto al debutto.