Leggende Pokémon: Z-A domina su tutti nell'eShop di Nintendo Switch: è un grande successo anche dopo un mese

Possiamo vedere sia la classifica complessiva che quella dedicata unicamente ai giochi disponibili solo in formato digitale su Switch .

Nintendo ha svelato la classifica dei giochi più venduti su Nintendo eShop , il negozio digitale di Switch e Switch 2, per la settimana che termina il 22 novembre.

Le classifiche dell'eShop

Ecco i giochi più venduti su eShop per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2:

Leggende Pokémon: Z-A Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Super Smash Bros. Ultimate Animal Crossing: New Horizons Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch Edition Super Mario Party Jamboree Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Hogwarts Legacy Deluxe Edition Luigi's Mansion 3 Hades 2 Disney Dreamlight Valley Ultimate Edition Super Mario Galaxy 2 Nintendo Switch Sports Tomb Raider: Definitive Edition Sonic Racing: CrossWorlds Digital Deluxe Edition Super Mario Bros. Wonder Leggende Pokémon: Arceus Winter Burrow Zelda: Breath of the Wild Zelda: Tears of the Kingdom Demonschool Stardew Valley It Takes Two Super Mario Odyssey Disney Dreamlight Valley Hollow Knight: Silksong New Super Mario Bros. U Deluxe Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud EA Sports FC 26

Come potete vedere, a dominare è sempre Leggende Pokémon Z-A che anche dopo un mese e più è il più gettonato dai fan di Nintendo, dimostrando che anche un titolo diverso dal solito può attirare un grande pubblico.

Ecco invece la classifica includendo unicamente i giochi disponibile esclusivamente in versione digitale:

Hades 2 Super Mario Galaxy 2 Tomb Raider: Definitive Edition Winter Burrow Demonschool Stardew Valley Disney Dreamlight Valley Hollow Knight: Silksong Super Mario Galaxy Hollow Knight Plants vs. Zombies: Replanted Morsels Neon Inferno Star Wars: Battlefront Classic Collection Is This Seat Taken Absolum Deltarune Shinobi: Art of Vengeance The Jackbox Party Pack 11 PowerWash Simulator Balatro Wobbly Life Dinkum Blasphemous 2 Inazuma Eleven: Victory Road Ball x Pit The Last Remnant Remastered Outlaws + Handful of Missions: Remaster Diablo 2: Resurrected The Jackbox Party Pack 3

Segnaliamo infine che Nintendo Switch 2 negli USA sta vendendo il 68% più velocemente di Switch 1, che tracolla assieme a PS5 e Xbox.