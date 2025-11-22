Leggende Pokémon: Z-A domina su tutti nell'eShop di Nintendo Switch: è un grande successo anche dopo un mese

Nintendo ha svelato la classifica dei giochi più venduti su Nintendo eShop, il negozio digitale di Switch e Switch 2, per la settimana che termina il 22 novembre.
Possiamo vedere sia la classifica complessiva che quella dedicata unicamente ai giochi disponibili solo in formato digitale su Switch.
Le classifiche dell'eShop
Ecco i giochi più venduti su eShop per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2:
- Leggende Pokémon: Z-A
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Super Smash Bros. Ultimate
- Animal Crossing: New Horizons
- Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch Edition
- Super Mario Party Jamboree
- Mario Kart 8 Deluxe
- Minecraft
- Hogwarts Legacy Deluxe Edition
- Luigi's Mansion 3
- Hades 2
- Disney Dreamlight Valley Ultimate Edition
- Super Mario Galaxy 2
- Nintendo Switch Sports
- Tomb Raider: Definitive Edition
- Sonic Racing: CrossWorlds Digital Deluxe Edition
- Super Mario Bros. Wonder
- Leggende Pokémon: Arceus
- Winter Burrow
- Zelda: Breath of the Wild
- Zelda: Tears of the Kingdom
- Demonschool
- Stardew Valley
- It Takes Two
- Super Mario Odyssey
- Disney Dreamlight Valley
- Hollow Knight: Silksong
- New Super Mario Bros. U Deluxe
- Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud
- EA Sports FC 26
Come potete vedere, a dominare è sempre Leggende Pokémon Z-A che anche dopo un mese e più è il più gettonato dai fan di Nintendo, dimostrando che anche un titolo diverso dal solito può attirare un grande pubblico.
Ecco invece la classifica includendo unicamente i giochi disponibile esclusivamente in versione digitale:
- Hades 2
- Super Mario Galaxy 2
- Tomb Raider: Definitive Edition
- Winter Burrow
- Demonschool
- Stardew Valley
- Disney Dreamlight Valley
- Hollow Knight: Silksong
- Super Mario Galaxy
- Hollow Knight
- Plants vs. Zombies: Replanted
- Morsels
- Neon Inferno
- Star Wars: Battlefront Classic Collection
- Is This Seat Taken
- Absolum
- Deltarune
- Shinobi: Art of Vengeance
- The Jackbox Party Pack 11
- PowerWash Simulator
- Balatro
- Wobbly Life
- Dinkum
- Blasphemous 2
- Inazuma Eleven: Victory Road
- Ball x Pit
- The Last Remnant Remastered
- Outlaws + Handful of Missions: Remaster
- Diablo 2: Resurrected
- The Jackbox Party Pack 3
Segnaliamo infine che Nintendo Switch 2 negli USA sta vendendo il 68% più velocemente di Switch 1, che tracolla assieme a PS5 e Xbox.