Leggende Pokémon: Z-A domina su tutti nell'eShop di Nintendo Switch: è un grande successo anche dopo un mese

Vediamo quali sono i videogiochi più venduti nell'ultima settimana con la classifica di Nintendo eShop: a dominare è chiaramente Leggende Pokémon: Z-A.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/11/2025
Nintendo ha svelato la classifica dei giochi più venduti su Nintendo eShop, il negozio digitale di Switch e Switch 2, per la settimana che termina il 22 novembre.

Possiamo vedere sia la classifica complessiva che quella dedicata unicamente ai giochi disponibili solo in formato digitale su Switch.

Le classifiche dell'eShop

Ecco i giochi più venduti su eShop per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2:

  1. Leggende Pokémon: Z-A
  2. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  3. Super Smash Bros. Ultimate
  4. Animal Crossing: New Horizons
  5. Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch Edition
  6. Super Mario Party Jamboree
  7. Mario Kart 8 Deluxe
  8. Minecraft
  9. Hogwarts Legacy Deluxe Edition
  10. Luigi's Mansion 3
  11. Hades 2
  12. Disney Dreamlight Valley Ultimate Edition
  13. Super Mario Galaxy 2
  14. Nintendo Switch Sports
  15. Tomb Raider: Definitive Edition
  16. Sonic Racing: CrossWorlds Digital Deluxe Edition
  17. Super Mario Bros. Wonder
  18. Leggende Pokémon: Arceus
  19. Winter Burrow
  20. Zelda: Breath of the Wild
  21. Zelda: Tears of the Kingdom
  22. Demonschool
  23. Stardew Valley
  24. It Takes Two
  25. Super Mario Odyssey
  26. Disney Dreamlight Valley
  27. Hollow Knight: Silksong
  28. New Super Mario Bros. U Deluxe
  29. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud
  30. EA Sports FC 26

Come potete vedere, a dominare è sempre Leggende Pokémon Z-A che anche dopo un mese e più è il più gettonato dai fan di Nintendo, dimostrando che anche un titolo diverso dal solito può attirare un grande pubblico.

Ecco invece la classifica includendo unicamente i giochi disponibile esclusivamente in versione digitale:

  1. Hades 2
  2. Super Mario Galaxy 2
  3. Tomb Raider: Definitive Edition
  4. Winter Burrow
  5. Demonschool
  6. Stardew Valley
  7. Disney Dreamlight Valley
  8. Hollow Knight: Silksong
  9. Super Mario Galaxy
  10. Hollow Knight
  11. Plants vs. Zombies: Replanted
  12. Morsels
  13. Neon Inferno
  14. Star Wars: Battlefront Classic Collection
  15. Is This Seat Taken
  16. Absolum
  17. Deltarune
  18. Shinobi: Art of Vengeance
  19. The Jackbox Party Pack 11
  20. PowerWash Simulator
  21. Balatro
  22. Wobbly Life
  23. Dinkum
  24. Blasphemous 2
  25. Inazuma Eleven: Victory Road
  26. Ball x Pit
  27. The Last Remnant Remastered
  28. Outlaws + Handful of Missions: Remaster
  29. Diablo 2: Resurrected
  30. The Jackbox Party Pack 3

Segnaliamo infine che Nintendo Switch 2 negli USA sta vendendo il 68% più velocemente di Switch 1, che tracolla assieme a PS5 e Xbox.

