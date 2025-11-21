Nintendo eShop, i migliori giochi per Nintendo Switch 1 e 2 in offerta a novembre

Dopodiché si prosegue con l'appassionante Yakuza 0: Director's Cut, le spettacolari partite a calcio di EA Sports FC 26, l'azione cooperativa di Split Fiction, le inquietanti atmosfere di Little Nightmares 3 e l'originale mix di azione e strategia di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Si parte con alcune esclusive Nintendo , nello specifico il meraviglioso The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, l'eccellente remake Paper Mario: Il Portale Millenario, Xenoblade 3 e ben due diverse esperienze di Fire Emblem, quella tradizionale di Engage e lo spin-off in stile Musou prodotto da Koei Tecmo.

Su Nintendo eShop è iniziato il Black Friday , con l'immancabile ondata di offerte sui giochi per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 che fino al 30 novembre ci consentiranno di acquistare numerosi titoli, anche molto recenti, al prezzo più basso finora. Ebbene, quali sono gli affari da non perdere?

Come avrete probabilmente letto nella nostra recensione di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom , anche sul fronte narrativo l'avventura colpisce nel segno, presentandoci un mondo minacciato da una serie di squarci oscuri, in cui Link è scomparso misteriosamente e Zelda si ritrova appunto a doversela cavare da sola per salvare il regno.

Alle prese con una mappa che è possibile visitare liberamente, una Hyrule che miscela la struttura di A Link to the Past con le suggestioni di Breath of the Wild , la Principessa può saltare, arrampicarsi, attraversare aree laterali e sfruttare il sistema di aggancio per gestire al meglio repliche e nemici, mentre i dungeon tornano a proporre percorsi stratificati e puzzle ben congegnati, pur senza l'iconico "oggetto chiave" che definiva quelli classici.

Queste abilità speciali, legate al bastone che Zelda impugna nel corso della campagna, consentono di creare delle "Repliche", ovverosia di copiare oggetti e mostri per trasformarli in strumenti nell'ambito dell'esplorazione o dei combattimenti: tutto può essere duplicato e utilizzato in maniera creativa, mentre i poteri di Sincronia e Sincronia Inversa permettono di spostare gli elementi o seguirne i movimenti.

È vero, la versione Nintendo Switch scende a compromessi per quanto concerne il frame rate, che passa da 60 a 30 fotogrammi al secondo per consentire alla console di gestire una grafica decisamente più ricca e complessa, ma a parte questo ci troviamo di fronte a un titolo solidissimo, divertente e invecchiato decisamente bene : se ancora non l'avete fatto, leggete la nostra recensione di Paper Mario: Il Portale Millenario .

In un mondo fatto completamente di carta , dove le ambientazioni sembrano uscite da un libro pop-up e i personaggi si presentano come ritagli tridimensionali che si piegano, svolazzano, scivolano e si accartocciano, dovremo affrontare il tradizionale viaggio di Mario per la liberazione di un regno minacciato: una missione che potremo portare a termine contando anche sull'aiuto di preziosi compagni.

Gli sviluppatori hanno infatti preservato in maniera attenta il gameplay, effettuando ritocchi estetici intelligenti ma senza stravolgimenti. Rispetto al lavoro svolto con Super Mario RPG , la differenza qui è tutta nel peso culturale dell'opera, visto che Il Portale Millenario non è solo un bel gioco del passato bensì un vero e proprio cul t, un capitolo che molti considerano come l'apice della serie.

È tuttavia il sistema di combattimento a rappresentare l'aspetto più brillante dell'esperienza: come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella recensione di Xenoblade Chronicles 3 , gli scontri portano sullo schermo una vera e propria danza fatta di posizionamenti, sinergie fra classi, mosse speciali combinate, trasformazioni e meccaniche di cooldown da gestire in maniera efficace.

Sebbene non sia davvero dotato di una struttura open world, l'action RPG di Monolith Soft può contare su scenari ampissimi, caratterizzati da biomi sorprendentemente variegati e da un level design all'insegna della più completa libertà, dove i nemici vengono piazzati a mo' di segnaletiche viventi di pericolo e progressione, nell'ambito di una formula in stile metroidvania che invita spesso a tornare sui propri passi dopo aver acquisito nuove abilità.

Nel caso di Xenoblade Chronicles 3 lo sconto su eShop è pari al 33% e il prezzo passa dunque da 59,99€ a 39,99€ , strizzando decisamente l'occhio a chiunque abbia rimandato l'acquisto di quello che si pone come un vero e proprio capolavoro , magari un po' lento nelle prime ore ma capace poi di decollare in maniera spettacolare, travolgendoci con una potenza emotiva e ludica davvero straordinaria.

Ne risulta un'esperienza davvero entusiasmante, magari lineare nella sua struttura di base ma caratterizzata da una quantità enorme di sfaccettature e variabili (le condizioni atmosferiche, le trappole, i rinforzi, gli obiettivi) che contribuiscono a rendere convincente e soddisfacente un gameplay che si pone fra i migliori che la saga Nintendo abbia mai offerto .

L'impianto confezionato dagli sviluppatori è quello di un RPG tattico di grandissimo spessore , che può contare su di un set di personaggi molto ben riconoscibili per coinvolgerci in battaglie spettacolari e impegnative, in cui avremo modo di sfruttare tutte le abilità peculiari dei componenti della squadra e i loro anelli speciali per aprire le porte a tantissime possibilità strategiche.

Grazie alle offerte del Black Friday su eShop, Fire Emblem Engage è disponibile a 39,99€ anziché 59,99€, con una riduzione del 33%: un prezzo molto interessante per l'ultimo capitolo della serie firmata Intelligent Systems, che in questo caso non punta sulla narrazione (invero un po' debole), quanto piuttosto su di un gameplay che unisce classico e moderno in una maniera assolutamente brillante.

Gli altri giochi in offerta

Abbiamo voluto dare ampio spazio alle esclusive Nintendo, visto che vanno in promozione solo in determinati periodi dell'anno, ma su eShop ci sono tanti sconti dedicati anche alle migliori produzioni third party; a cominciare da Fire Emblem Warriors: Three Hopes, il frenetico musou basato appunto sulla serie Fire Emblem, che può essere vostro a 39,99€ anziché 59,99€, con una riduzione dunque del 33%.

Goro Majima in Yakuza 0: Director's Cut

Avete letto il nostro articolo su Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 per Nintendo Switch 2? Se volete cimentarvi per la prima volta con la lunga e appassionante saga di Like a Dragon è il momento giusto, perché c'è Yakuza 0: Director's Cut in offerta a 34,99€ anziché 49,99€ (-30%): il prequel ambientato fra Tokyo e Osaka alla fine degli anni '80 vanta una trama eccezionale, atmosfere straordinarie e due protagonisti iconici come Kazuma Kiryu e Goro Majima.

Per gli appassionati di calcio è disponibile EA Sports FC 26 a 29,99€ anziché 59,99€ (-50%) nella versione Nintendo Switch e a 34,99€ anziché 69,99€ (-50%) nella versione Nintendo Switch 2, mentre chi è alla ricerca di un'entusiasmante avventura a base cooperativa può approfittare dello sconto sullo splendido Split Fiction, che può essere vostro a 39,99€ anziché 49,99€, dunque con un risparmio pari al 20%.

L'azione cooperativa di Split Fiction

Segnaliamo infine l'inquietante Little Nightmares 3 a 31,99€ anziché 39,99€, anche qui con una riduzione del 20% sia per la versione Nintendo Switch che per la versione Nintendo Switch 2, e l'originale Kunitsu-Gami: Path of the Goddess che viene via a 29,99€ anziché 39,99€, permettendovi di risparmiare il 25%.