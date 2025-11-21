Beats Solo 4: le cuffie wireless con qualità audio al top al minimo storico su Amazon, in tutti i colori

Su Amazon, oggi, in occasione della tornata di sconti del Black Friday, è disponibile una maxi offerta sulle Beats Solo 4, cuffie wireless di alta qualità che vengono messe in sconto del 51% per un costo finale di 113€, minimo storico sulla piattaforma. La promo è attiva per tutte le colorazioni. Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Le Beats Solo 4 sono progettate per offrire un equilibrio ideale tra prestazioni sonore, comfort e autonomia, queste cuffie wireless uniscono una tecnologia acustica rinnovata a un design pensato per essere indossato tutto il giorno, senza compromessi.
Ulteriori dettagli
Grazie a un'architettura acustica personalizzata e ai driver aggiornati, queste cuffie garantiscono un suono ricco di dettagli, con bassi energici e frequenze bilanciate. L'esperienza audio viene ulteriormente potenziata dall'audio spaziale personalizzato, che sfrutta il rilevamento dinamico della testa per creare un ambiente sonoro immersivo.
Il design è stato ottimizzato per assicurare il massimo comfort durante l'intera giornata. L'archetto Flex-grip garantisce stabilità, mentre i padiglioni regolabili con angolazione ergonomica assicurano una vestibilità naturale. I cuscinetti auricolari morbidissimi non solo migliorano il comfort, ma offrono anche una migliore resistenza nel tempo. Le Beats Solo 4 raggiungono fino a 50 ore di durata. Supportano anche audio lossless ad alta risoluzione.