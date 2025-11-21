L'eccellente Moonring è arrivato anche su Nintendo Switch, ma non è gratis come su PC

Dene Carter e la sua Fluttermind hanno annunciato che Moonring , un gioco di ruolo in stile Ultima, è ora disponibile anche per Nintendo Switch , con il nome di Moonring DX. Se ricordate, la versione PC è, e rimane completamnte gratuita , nonostante l'altissima qualità del titolo, che vanta ben il 96% di recensioni positive su Steam. La versione Nintendo Switch, invece, è a pagamento perché, come spiegato da Carter, che per chi non lo conoscesse è uno degli autori della serie Fable, nonché sviluppatore attivo da trent'anni sulla scena britannica, è costata di più a livello produttivo. Comunque sia viene venduta a un prezzo accessibilissimo : 13 euro.

Il messaggio di Carter

"Dopo 6 anni di sviluppo, 2 anni di migliorie e innumerevoli ore passate a garantirne la stabilità e a fare in modo che il gioco non crollasse né desse fastidio a nessuno in modo imbarazzante, Moonring è ora disponibile su Nintendo Switch." Ha scritto Carter annunciando la nuova versione.

Come specificato, si tratta dello "stesso gioco dell'attuale versione PC", con l'unico DLC già incluso.

Carter ha anche spiegato le motivazioni per il prezzo della versione Nintendo Switch: "Le mie ragioni per aver reso Moonring gratuito nel 2023 sono pubbliche: dal 2020 in poi tutto faceva schifo, e volevo regalare qualcosa che potesse rendere le giornate delle persone un po' più luminose.

Questa volta, poiché il port su Switch mi è costato parecchio tempo e denaro extra, ha un prezzo. Spero che non sia troppo alto per coloro che aspettavano con ansia una versione portatile leggera."

Quindi ha ribadito: "La versione PC è ancora qui, gratuita come sempre, e questo non cambierà mai. L'ho promesso. E con questo: grazie, come sempre, per il vostro supporto."

Per il resto, Carter ha già annunciato lo sviluppo di Moonring 2, che immaginiamo avrà un prezzo su tutte le piattaforme.