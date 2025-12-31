Splatoon 3 per Nintendo Switch 2 è stato classificato in Europa: sarà uno degli annunci del prossimo Direct?

Al momento la casa di Kyoto non ha mai confermato una versione nativa del gioco per la nuova console, ma questa classificazione potrebbe aver anticipato un annuncio previsto per il prossimo Direct. Non sarebbe la prima svista del PEGI in tempi recenti: pochi giorni fa è comparsa nel suo database anche la versione Switch 2 di Pikmin 3 Deluxe , potenzialmente rovinando i piani di comunicazione di Nintendo.

Una Nintendo Switch 2 Edition con nuovi contenuti?

Splatoon 3 è stato pubblicato su Nintendo Switch nel settembre 2022. È interessante notare che, pur non essendo un titolo nativo per Switch 2, lo scorso settembre ha ricevuto un aggiornamento con diversi miglioramenti dedicati alla nuova console, tra cui una risoluzione aumentata fino a 2160p tramite upscaling DLSS, partendo dai 1440p in modalità docked e dai 1080p in portatile.

Alla luce di questo upgrade, è difficile immaginare che una versione nativa per Switch 2 possa introdurre novità tecniche davvero significative, tali da giustificare una "Nintendo Switch 2 Edition". È quindi possibile che l'azienda stia preparando un'operazione simile a quelle viste con Mario Party Jamboree e Kirby e la terra perduta, dove oltre ai miglioramenti tecnici sono stati aggiunti contenuti inediti rispetto alle versioni originali.

Chiaramente, però, queste restano solo supposizioni da prendere con le molle: non possiamo escludere che la classificazione del PEGI sia stata semplicemente il risultato di uno sbadato errore.