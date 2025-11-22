Gmail usa i nostri messaggi e allegati per allenare l'IA Gemini? Google risponde alle accuse

Secondo varie fonti online, Google avrebbe cambiato le sue regole per poter allenare i propri modelli IA usando i messaggi e gli allegati di Gmail e che l'utente debba manualmente disabilitare la funzionalità Smart Features per impedire che succeda.

La dichiarazione di Google

La portavoce di Google Jenny Thomson ha dichiarato a The Verge che "queste notizie sono fuorvianti: non abbiamo modificato le impostazioni di nessuno, le Smart Features di Gmail esistono da molti anni e non utilizziamo i contenuti di Gmail per addestrare il nostro modello di intelligenza artificiale Gemini".

Gmail è uno dei servizi di posta elettronica più usati al mondo

The Verge suggerisce comunque di verificare le proprie impostazioni Smart Feature, in quanto un membro dello staff si è reso conto che erano state riattivate sebbene in precedenza le avesse disattivate. Ricordiamo che a gennaio, Google ha aggiornato le impostazioni della personalizzazione delle Smart Features così da poterle disattivare in Google Workspace e in altri prodotti di Google (come Maps) in modo indipendente da servizio a servizio.

Le Smart Features servono ad attivare funzionalità come il controllo grammaticale del testo scritto, ma anche il tracciamento di ordini o l'aggiunta semplificata di impegni e voli al proprio calendario Gmail. Su Workspace, le impostazioni affermano che "accetti che Google Workspace utilizzi i contenuti e le attività di Workspace per personalizzare la tua esperienza su Workspace", ma secondo Google ciò non significa che le email diventano accessibili per l'allenamento IA.

