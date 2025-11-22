La nuova PS5 a basso prezzo arriva in Giappone e i fan festeggiano: la mossa di Sony ha subito funzionato?

La conseguenza, secondo quanto è possibile vedere tramite i social media, è che tanti utenti sono finalmente riusciti a comprare la console , visto che il prezzo è diventato adatto alle loro tasche.

Come vi abbiamo già segnalato, Sony ha deciso di distribuire una nuova versione PS5 esclusiva per il mercato giapponese , con un prezzo ben più basso rispetto a prima.

I messaggi degli utenti giapponesi per il calo di prezzo di PS5

In rete possiamo trovare infatti varie testimonianze, come quelle che vi indichiamo qui sotto, di utenti giapponesi che festeggiano online per l'acquisto di una PS5, dopo molti anni di attesa.

PS5 al momento del lancio nel 2020 riuscì a piazzare un valido numero di unità, ma con l'indebolimento dello yen e l'aumento dei prezzi della console molti utenti non hanno potuto comprare PS5 per molti anni. Secondo dei report segnalati da Pushsquare, la precedente dirigenza di Sony non si faceva problemi a non vendere unità in Giappone, ma il nuovo CEO - Hideaki Nishino, un dirigente di origine giapponese - pare trovare "sconveniente" che PlayStation non riesca a vendere a casa propria. La soluzione è stata simile a quella proposta da Nintendo con Switch 2, che in Giappone è disponibile in una versione region-lock a prezzo inferiore.

Le differenze di prezzo sono rilevanti nel caso di PS5, visto che si passa da ¥72,980 (403 euro circa al cambio attuale) a ¥55,000 (303 euro circa) per PS5 Digital. Considerando anche possibili sconti aggiuntivi, la piattaforma è ora molto più economica.

Pare comunque difficile che PS5 riesca a battere Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 in termini di vendite in Giappone, ma questo nuovo prezzo dovrebbe aiutare Sony a mantenere rilevante la propria console sul mercato domestico.

