Guild Wars: Reforged avrà il supporto ai controller: arriverà anche in Guild Wars 2? Il team spiega

Recentemente ArenaNet ha svelato Guild Wars: Reforged, una versione migliorata del classico MMORPG del 2006 che arriverà su computer (anche su Steam) il 3 dicembre. Possiamo aspettarci miglioramenti grafici, ovviamente, ma la grande aggiunta è il supporto a Steam Deck e all'uso dei controller.
I fan quindi si sono subito chiesti: è forse arrivato il momento per l'aggiunta del supporto ai controller su Guild Wars 2? Wccftech ha chiesto e un rappresentate della compagnia ha risposto.
Il commento di ArenaNet
Secondo quanto riferito, gli autori per il momento non hanno alcun piano per aggiungere il supporto ai controller a Guild Wars 2. Sulla base delle interpretazioni di Wccftech, il merito dell'aggiunta del supporto per i controller in Guild Wars: Reforged va in parte al team 2weeks, uno studio fondato da ex-ArenaNet che ha collaborato alla realizzazione di Guild Wars: Reforged.
Ricordiamo ovviamente che è comunque possibile usare un controller per giocare sfruttando la funzione Steam Input, ma non è ovviamente come avere un supporto nativo. Va poi detto che, curiosamente, il programmatore di gameplay Jon Olson circa sei anni fa aveva iniziato a lavorare al supporto ai controller, secondo quanto indicato da lui stesso in un vecchio post su Reddit.
Purtroppo, Olson ha lasciato ArenaNet prima di completare questo progetto personale e pare che nessuno lo abbia preso in carica al suo posto.
Ricordiamo poi che lo scorso anno si è parlato del fatto che Guild Wars 3 pare essere in sviluppo presso ArenaNet.