Guild Wars: Reforged avrà il supporto ai controller: arriverà anche in Guild Wars 2? Il team spiega

Recentemente ArenaNet ha svelato Guild Wars: Reforged, una versione migliorata del classico MMORPG del 2006 che arriverà su computer (anche su Steam) il 3 dicembre. Possiamo aspettarci miglioramenti grafici, ovviamente, ma la grande aggiunta è il supporto a Steam Deck e all'uso dei controller.

I fan quindi si sono subito chiesti: è forse arrivato il momento per l'aggiunta del supporto ai controller su Guild Wars 2? Wccftech ha chiesto e un rappresentate della compagnia ha risposto.