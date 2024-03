Guild Wars 3 pare sia in sviluppo presso ArenaNet

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali facilmente comprensibili, ma in base a un report di una recente conferenza finanziaria svolta in NCSoft, pare che Guild Wars 3 sia in sviluppo presso AnrenaNet, in attesa di annunci più precisi.

In un documento ancora in coreano, tradotto in maniera forse non precisa, pare che il presidente di NCsoft, Park Byeong-moo, abbia fatto riferimento all'esistenza di Guild Wars 3 come progetto attivo, in sviluppo da parte di ArenaNet e dunque in arrivo nel prossimo futuro.

A quanto pare, la questione non può ancora essere divulgata e il gioco non è pronto per una presentazione ufficiale al pubblico, ma sembra che la serie sia destinata a proseguire oltre il secondo capitolo, ormai uscito 12 anni fa.