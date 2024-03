Like a Dragon e Judgment: RGG Studio suggerisce un annuncio importante tra pochi giorni

Con Like a Dragon: Infinite Wealth ormai disponibile nei negozi da un paio di mesi, forse il Ryu Ga Gotoku Studio potrebbe essere pronto a svelare prossimo gioco in arrivo, con il team che ha annunciato una nuova diretta la prossima settimana in cui potrebbe arrivare "un annuncio importante" . Per la precisione, la livestream è fissata per le 13:00 italiane dell'1 aprile .

Un vero annuncio, un pesce d'aprile o entrambi?

Ora, quel punto interrogativo alla fine del messaggio mette sicuramente qualche dubbio, così come la data scelta per la diretta, ovvero l'1 aprile, quindi c'è il rischio che si tratti di un annuncio scherzoso e nulla più. Va detto tuttavia, che anche il primo filmato di Yakuza: Like a Dragon che mostrava il passaggio della serie ai combattimenti a turni venne presentato e recepito come un Pesce d'Aprile nel 2019, salvo poi rivelarsi un progetto reale.

Impossibile dire di preciso quale sarà il prossimo progetto di RGG Studio, ma uno dei candidati più quotati è un nuovo capitolo della serie Judgement, per quanto non possiamo escludere a priori l'ennesimo spin-off di Like a Dragon o una nuova IP. Staremo a vedere.