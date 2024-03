Xbox Game Pass ed Epic Games Store pagano sempre meno gli indie, dicono gli sviluppatori

In un'intervista rilasciata la scorsa settimana alla Game Developers Conference di San Francisco, gli sviluppatori dei giochi indie Slay the Spire e Darkest Dungeon hanno dichiarato che l'accordo su cui alcuni piccoli sviluppatori hanno fatto affidamento per ottenere finanziamenti negli ultimi anni, come le esclusive dell'Epic Game Store e l'Xbox Game Pass, non sono più consistenti come in passato.

"Ho parlato con almeno cinque piccoli team, con un numero di membri pari o inferiore a 35, durante la GDC: tagli, tagli, tagli, finanziamenti cancellati, colloqui che andavano avanti da un anno cancellati", ha detto Casey Yano, cofondatore dello studio Mega Crit di Slay the Spire. "Sembra che sia una merda. Abbiamo il privilegio di poterci autofinanziare. Altrimenti sarei molto, molto, molto spaventato in questo momento".

Slay the Spire è stato pubblicato in accesso anticipato su Steam e inizialmente non ha ottenuto molte vendite, ma poi è diventato uno dei più grandi successi per il genere deckbuilding Anche Darkest Dungeon è stato un successo in early access su Steam; entrambi i giochi sono disponibili su PC Game Pass, anche se il director di Darkest Dungeon Chris Bourassa ha affermato che le offerte di Microsoft per ottenere i giochi per Game Pass sono "diminuite di portata" rispetto ai primi tempi.

"Molto meno", ha aggiunto Yano.