PlayStation Store, ecco le migliori offerte del Black Friday sui giochi PS4 e PS5

La lista stavolta è davvero ricca e interessante, con diversi titoli che hanno toccato il prezzo più basso di sempre su PS Store : dallo spettacolare Death Stranding 2: On the Beach all'affascinante Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, dai frenetici combattimenti di Ninja Gaiden 4 alle battaglie su larga scala di Battlefield 6, dalle azioni entusiasmanti di EA Sports FC 26 alle atmosfere inquietanti di Silent Hill f, ma non solo.

E' tempo di Black Friday su PlayStation Store : la tradizionale promozione di fine novembre è tornata sulla piattaforma digitale Sony, portando con sé un gran numero di nuove ed entusiasmanti offerte sui giochi PS4 e PS5 , che potremo acquistare fino al 1 dicembre approfittando di sconti che arrivano al 75%. La domanda è sempre quella: quali sono gli affari da non perdere?

Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach è alla seconda promozione in assoluto e ha toccato dunque il suo prezzo più basso finora su PlayStation Store, 59,99€ anziché 79,99€ che si traducono in un risparmio del 25%: considerando che il gioco diretto da Hideo Kojima è stato pubblicato solo pochi mesi fa e che ha venduto piuttosto bene, si tratta senza dubbio di un'offerta interessante per chi era in attesa di uno sconto.

Sullo sfondo del mondo post-apocalittico introdotto dall'originale Death Stranding, dovremo tornare a vestire i panni di Sam Porter Bridges e lanciarci in una nuova, difficile missione che ci vedrà riconnettere un'ambientazione inedita ma non meno insidiosa, portando a termine importanti consegne e affrontando gli immancabili nemici che troveremo lungo il cammino.

Il secondo capitolo della saga con protagonista Norman Reedus ha bisogno di ben poche presentazioni, e se avete letto la nostra recensione di Death Stranding 2: On the Beach lo sapete bene: rispetto all'episodio d'esordio alcune cose sono state cambiate, il gameplay dei combattimenti ha ricevuto sostanziali miglioramenti e le lunghe camminate introspettive sono state decisamente ridotte.

Il personaggio di Luca Marinelli in Death Stranding 2: On the Beach

La trama si pone fin da subito come un bizzarro mix di sperimentazioni talvolta persino azzardate, ma per quanto concerne il modo in cui viene raccontata e, in generale, la direzione anche artistica che caratterizza il gioco, c'è davvero poco di cui lamentarsi: la grande passione di Kojima per il linguaggio cinematografico emerge anche stavolta, in maniera ancor più prepotente, e il risultato finale è straordinario.