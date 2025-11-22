PlayStation Store, ecco le migliori offerte del Black Friday sui giochi PS4 e PS5

E' tempo di Black Friday su PlayStation Store: la tradizionale promozione di fine novembre è tornata sulla piattaforma digitale Sony, portando con sé un gran numero di nuove ed entusiasmanti offerte sui giochi PS4 e PS5, che potremo acquistare fino al 1 dicembre approfittando di sconti che arrivano al 75%. La domanda è sempre quella: quali sono gli affari da non perdere?
La lista stavolta è davvero ricca e interessante, con diversi titoli che hanno toccato il prezzo più basso di sempre su PS Store: dallo spettacolare Death Stranding 2: On the Beach all'affascinante Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, dai frenetici combattimenti di Ninja Gaiden 4 alle battaglie su larga scala di Battlefield 6, dalle azioni entusiasmanti di EA Sports FC 26 alle atmosfere inquietanti di Silent Hill f, ma non solo.
Death Stranding 2: On the Beach
Death Stranding 2: On the Beach è alla seconda promozione in assoluto e ha toccato dunque il suo prezzo più basso finora su PlayStation Store, 59,99€ anziché 79,99€ che si traducono in un risparmio del 25%: considerando che il gioco diretto da Hideo Kojima è stato pubblicato solo pochi mesi fa e che ha venduto piuttosto bene, si tratta senza dubbio di un'offerta interessante per chi era in attesa di uno sconto.
Sullo sfondo del mondo post-apocalittico introdotto dall'originale Death Stranding, dovremo tornare a vestire i panni di Sam Porter Bridges e lanciarci in una nuova, difficile missione che ci vedrà riconnettere un'ambientazione inedita ma non meno insidiosa, portando a termine importanti consegne e affrontando gli immancabili nemici che troveremo lungo il cammino.
Il secondo capitolo della saga con protagonista Norman Reedus ha bisogno di ben poche presentazioni, e se avete letto la nostra recensione di Death Stranding 2: On the Beach lo sapete bene: rispetto all'episodio d'esordio alcune cose sono state cambiate, il gameplay dei combattimenti ha ricevuto sostanziali miglioramenti e le lunghe camminate introspettive sono state decisamente ridotte.
La trama si pone fin da subito come un bizzarro mix di sperimentazioni talvolta persino azzardate, ma per quanto concerne il modo in cui viene raccontata e, in generale, la direzione anche artistica che caratterizza il gioco, c'è davvero poco di cui lamentarsi: la grande passione di Kojima per il linguaggio cinematografico emerge anche stavolta, in maniera ancor più prepotente, e il risultato finale è straordinario.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Da un'opera di Hideo Kojima all'altra! Anche Metal Gear Solid Delta: Snake Eater rientra tra le offerte del Black Friday su PlayStation Store, e per il remake prodotto da Konami si tratta del primo sconto di sempre, con un -30% che porta il prezzo della coinvolgente avventura a 55,99€ anziché 79,99€: una riduzione molto interessante per chi stava già pensando di procedere all'acquisto.
Inviato a recuperare uno scienziato che lavora a un pericoloso progetto nucleare, Snake si ritrova a dover affrontare una squadra di abili sicari capitanata dalla sua mentore, The Boss, nel tentativo di impedire che quella tecnologia finisca nelle mani sbagliate. Così, muovendosi silenziosamente all'interno di scenari che vanno da fitte foreste a freddi corridoi, il protagonista del gioco si prepara a eliminare tutti gli ostacoli fra lui e il suo obiettivo.
Il rifacimento realizzato da Konami rimane perfettamente fedele all'originale di Kojima dal punto di vista della trama e della narrazione, ma introduce importanti novità per quanto concerne il gameplay, che in questa riedizione risulta decisamente meno legnoso, più fluido e modernizzato, sebbene tali aspetti alla fine dei conti vadano a incidere sul grado di sfida dell'esperienza.
Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra recensione di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, l'opera di rifacimento tecnico in Unreal Engine 5 rivoluziona gli asset originali, ridisegnando ogni singolo elemento, introducendo notevoli effetti visivi ma in alcuni casi scontrandosi con quello che era il design del terzo capitolo della saga.
Ninja Gaiden 4
Ninja Gaiden 4 è alla sua prima promozione in assoluto su PlayStation Store: pubblicato soltanto un mese fa, lo strepitoso action game sviluppato da PlatinumGames e Team Ninja può essere vostro a 55,99€ anziché 69,99€, con un risparmio del 20% che può senz'altro rappresentare uno stimolo all'acquisto se eravate in attesa soltanto di una piccola spinta.
Del resto, se amate la storica serie prodotta da Koei Tecmo ne vale assolutamente la pena: il gioco riprende le meccaniche classiche ma introduce un nuovo protagonista, Yakumo, che potrà contare sulle spettacolari tecniche ninja tramandate dal Clan del Corvo e su diverse armi, una più letale dell'altra, per portare a termine la difficile missione di evocare ed eliminare per sempre il Drago Nero.
Si tratta di un incarico che vede Yakumo scontrarsi con l'invincibile Ryu Hayabusa, anch'egli giocabile a un certo punto della campagna, sullo sfondo di una Tokyo mai così oscura e inquietante, invasa da creature mostruose e da truppe di mercenari che hanno trasformato le strade della città in un vero e proprio inferno carico di insidie da affrontare.
Ancora una volta iperviolento e impattante, il nuovo capitolo della saga può contare su di un gameplay solidissimo, frutto della collaborazione di due studi giapponesi di straordinario talento, e su di un level design che ricompensa puntualmente le nostre velleità esplorative: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Ninja Gaiden 4.
Battlefield 6
Un altro debutto fra le offerte del Black Friday è quello di Battlefield 6: lo spettacolare sparatutto prodotto da Electronic Arts è disponibile a sconto per la prima volta in assoluto, 67,99€ anziché 79,99€: sebbene la riduzione sia modesta (-15%), non mancherà di far felici gli utenti che avevano già intenzione di acquistare il gioco e lo avrebbero fatto anche a prezzo pieno.
Se avete già letto la recensione di Battlefield 6, c'è poco da dire: con questo episodio DICE e i Battlefield Studios sembrano aver realizzato la migliore esperienza di sempre, con un comparto multiplayer che torna alle origini, una realizzazione tecnica eccellente, un grado di distruttibilità ambientale inedito e tanti, tantissimi contenuti, fra cui una campagna piacevole ma tutt'altro che indimenticabile.
EA Sports FC 26
Neppure EA Sports FC 26 era mai stato in promozione, eppure eccolo disponibile su PlayStation Store letteralmente a metà prezzo: 39,99€ anziché 79,99€ che non mancheranno di spingere ulteriormente le vendite già considerevoli del gioco di calcio prodotto da Electronic Arts, che con questa edizione introduce due differenti preset per il gameplay, Competitivo o Realistico.
Si tratta tuttavia soltanto di una fra le tante novità di questo episodio: come vi abbiamo raccontato nella recensione di EA Sports FC 26, sono stati compiuti passi in avanti per quanto concerne il realismo dei movimenti e l'intelligenza dei giocatori, mentre sul piano delle modalità i nuovi contenuti si alternano a qualche perplessità e alla mancanza di importanti licenze ufficiali.
Silent Hill f
Indovinate? Sì, anche Silent Hill f è alla sua prima offerta in assoluto su PS Store: grazie al Black Friday, l'inquietante survival horror affidato da Konami a Neobards Entertainment viene via a 55,99€ anziché 79,99€, consentendovi di risparmiare il 30% rispetto al prezzo ufficiale: decisamente niente male, per un titolo pubblicato appena un paio di mesi fa.
Nella nostra recensione di Silent Hill f abbiamo sottolineato i tanti pregi di questo progetto così sorprendente, forte di un'ambientazione giapponese ricca di atmosfera, nonché di una direzione e di un comparto narrativo brillanti, che esprimono una grande personalità pur al netto di un gameplay che talvolta si fa prendere la mano dai combattimenti ma non riesce a portarli sullo schermo in maniera davvero convincente.
Altri giochi in offerta
Come scritto in apertura, la lista dei giochi in promozione per il Black Friday del PlayStation è davvero lunga e interessante, dunque riportiamo qualche altro titolo rapidamente; a cominciare da Dying Light: The Beast, l'ultimo capitolo della serie action survival di Techland, anch'esso protagonista della sua prima offerta in assoluto e disponibile a 55,99€ anziché 69,99€, con uno sconto pari al 20%.
Restiamo su atmosfere simili con l'originale e coraggioso Hell is Us, un titolo che ha suscitato parecchia curiosità e che ora può essere vostro a 41,99€ anziché 59,99€, con una riduzione del 35% che però può aumentare se disponete di un abbonamento a PlayStation Plus. Siete pronti a immergervi fra gli orrori della guerra senza un'interfaccia che vi guidi verso ogni singolo obiettivo?
Primo sconto di sempre per Lost Soul Aside, il dream project di un talentuoso sviluppatore cinese che Sony ha deciso di produrre e trasformare in una solida esclusiva per PS5, che fino al 1 dicembre sarà possibile acquistare a 49,69€ anziché 69,99€, risparmiando il 29%. Non siete pienamente convinti? Be', su PlayStation Store c'è anche una demo che vi consentirà di provare l'esperienza prima di comprarla.
Fra le tante offerte ci sono anche un paio di notevoli esclusive, nella fattispecie Marvel's Spider-Man 2 a 39,99€ anziché 79,99€, dunque esattamente a metà prezzo, e il meraviglioso Astro Bot a 49,69€ anziché 69,99€ per un risparmio del 29%. Segnaliamo infine la remaster di Red Dead Redemption per PS4 a 24,99€ anziché 49,99€: considerate che fra pochi giorni uscirà l'aggiornamento gratuito per PS5.