PS5 aggiorna l'area di Benvenuto con un nuovo widget, un nuovo sfondo animato e non solo

L'area di Benvenuto di PS5 si è di nuovo aggiornata e ci permette di utilizzare un nuovo widget e non solo. Vediamo le novità che sono state introdotte con l'aggiornamento.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/11/2025
Sony ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per l'area di Benvenuto di PS5, un update che non richiede alcun download e introduce alcune piccole novità interessanti per chi apprezza la schermata.

Possiamo confermare che l'aggiornamento è attivo anche in Italia e al prossimo avvio di PS5 vedrete nell'area di Benvenuto la notifica "Nuovo widget disponibile". Non è però l'unica aggiunta.

Le novità per l'area di Benvenuto di PS5

Prima di tutto, il nuovo widget si chiama "Giocati di recente" e secondo le parole di Sony tiene traccia delle attività e delle statistiche chiave delle tue sessioni di gioco recenti. Ti permette anche di accedere direttamente agli ultimi giochi che hai utilizzato dall'hub di Benvenuto.

Il nuovo sfondo stagionale di PS5
Il nuovo sfondo stagionale di PS5

Abbiamo inoltre notato che i widget nei quali è possibile scorrere tra più elementi (come la Lista dei desideri o le attività recenti degli amici) ora mostrano una barra di progressione man mano che scorriamo con R1: la barra si riempie da sinistra verso destra per farci capire quanti elementi abbiamo visto tra quelli disponibili.

Infine, è stato aggiunto un nuovo sfondo animato che è legato all'attuale stagione e periodo dell'anno. Al momento quindi mostra una foresta attorno a un lago con alberi le cui foglie sono arancioni e danzano al vento mentre cadono dai rami. In inverno, primavera ed estate lo sfondo animato sarà differente, pur mostrando la stessa ambientazione. Inoltre, sulla riva del lago ci sono i quattro simboli dei tasti PlayStation: Triangolo, Cerchio, Croce e Quadrato.

Ricordiamo infine che i giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Extra e Premium per novembre sono disponibili.

