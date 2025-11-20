PS5 aggiorna l'area di Benvenuto con un nuovo widget, un nuovo sfondo animato e non solo

Sony ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per l'area di Benvenuto di PS5, un update che non richiede alcun download e introduce alcune piccole novità interessanti per chi apprezza la schermata.
Possiamo confermare che l'aggiornamento è attivo anche in Italia e al prossimo avvio di PS5 vedrete nell'area di Benvenuto la notifica "Nuovo widget disponibile". Non è però l'unica aggiunta.
Le novità per l'area di Benvenuto di PS5
Prima di tutto, il nuovo widget si chiama "Giocati di recente" e secondo le parole di Sony tiene traccia delle attività e delle statistiche chiave delle tue sessioni di gioco recenti. Ti permette anche di accedere direttamente agli ultimi giochi che hai utilizzato dall'hub di Benvenuto.
Abbiamo inoltre notato che i widget nei quali è possibile scorrere tra più elementi (come la Lista dei desideri o le attività recenti degli amici) ora mostrano una barra di progressione man mano che scorriamo con R1: la barra si riempie da sinistra verso destra per farci capire quanti elementi abbiamo visto tra quelli disponibili.
Infine, è stato aggiunto un nuovo sfondo animato che è legato all'attuale stagione e periodo dell'anno. Al momento quindi mostra una foresta attorno a un lago con alberi le cui foglie sono arancioni e danzano al vento mentre cadono dai rami. In inverno, primavera ed estate lo sfondo animato sarà differente, pur mostrando la stessa ambientazione. Inoltre, sulla riva del lago ci sono i quattro simboli dei tasti PlayStation: Triangolo, Cerchio, Croce e Quadrato.
Ricordiamo infine che i giochi PS4 e PS5 di PlayStation Plus Extra e Premium per novembre sono disponibili.