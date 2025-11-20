ASUS PRIME GeForce RTX 5080 OC Edition è in offerta su Amazon per il Black Friday

La ASUS PRIME NVIDIA GeForce RTX 5080 OC Edition è disponibile su Amazon con un'offerta significativa dedicata al Black Friday, passando dal prezzo precedente di 1.199,99€ al prezzo scontato di 1.089,99€, pari a una riduzione del 9%. Si tratta di una delle schede più potenti della nuova generazione NVIDIA, una soluzione pensata per chi desidera prestazioni elevate, ampia stabilità e una piattaforma tecnologica costruita per affrontare gaming ad altissima risoluzione e carichi pesanti di produttività. Potete acquistarla da questo link oppure tramite il box sottostante. La scheda vanta una configurazione con 16 GB di memoria GDDR7, supporto PCIe 5.0 e un clock che raggiunge i 2655 MHz in modalità OC, offrendo una potenza più che sufficiente per gestire senza compromessi titoli AAA, ray tracing avanzato e attività professionali complesse. La piastra posteriore protettiva contribuisce alla rigidità strutturale, riducendo il rischio di flessione e proteggendo i componenti più delicati, mentre il design della serie PRIME si distingue per uno stile sobrio e professionale, ideale per build eleganti e ordinate.
Raffreddamento silenzioso e software di ottimizzazione dedicato
La tecnologia 0dB consente di mantenere la scheda completamente silenziosa nelle attività leggere, con le ventole che si attivano solo quando necessario. Il Dual BIOS permette inoltre di scegliere tra una modalità Performance, pensata per mantenere temperature basse anche sotto carico, e una modalità Silenziosa, che privilegia la riduzione del rumore mantenendo prestazioni stabili. La tecnologia Auto-Extreme, utilizzata per la produzione, assicura un processo costruttivo più affidabile, privo di sostanze chimiche aggressive e basato su un'automazione di alta precisione.
Il software GPU Tweak III completa l'esperienza, offrendo una dashboard centralizzata per monitorare temperatura, consumi e performance, oltre a strumenti intuitivi per gestire overclock, profili ventole e ottimizzazione energetica. È una soluzione che permette sia ai meno esperti sia agli appassionati più tecnici di personalizzare a fondo il comportamento della loro GPU. Con l'offerta del Black Friday, la RTX 5080 PRIME diventa una scelta molto più accessibile per aggiornare la propria build con hardware di alta gamma, pensato per durare nel tempo e garantire una potenza di nuova generazione.