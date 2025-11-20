The Plucky Squire è in offerta su Amazon per il Black Friday

The Plucky Squire arriva su Amazon con una serie di offerte che coinvolgono sia la versione standard sia le Deluxe Edition per PS5 e Nintendo Switch. La versione Switch standard scende da 24,99€ a 19,99€, con uno sconto del 20,00%. Le due Deluxe Edition, su PS5 e Switch, passano invece da 39,99€ a 24,99€, con una riduzione pari al 37,50%. Tre proposte che rendono ancora più interessante uno dei titoli più creativi degli ultimi anni, perfetto per chi ama le avventure ricche di stile e sorprese. Potete acquistare le edizioni da questo link oppure tramite il box sottostante. The Plucky Squire racconta la storia di Jot, un piccolo eroe che scopre l'esistenza di un mondo oltre le pagine del suo libro illustrato, passando liberamente dal 2D al 3D in un'avventura che unisce fantasia, puzzle, esplorazione e combattimenti leggeri. Ogni capitolo sfrutta questa dualità per sorprendere, trasformando lo stile del gioco e proponendo continui cambi di prospettiva che danno vita a un viaggio dinamico e scenografico. È un titolo pensato per stupire, con un mondo colorato e un ritmo che invita a esplorare ogni dettaglio.