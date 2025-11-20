Just Dance 2026 è in offerta su Amazon per il Black Friday

Just Dance 2026 in versione italiana per Nintendo Switch, disponibile esclusivamente come codice digitale, è in offerta su Amazon con un taglio di prezzo molto significativo. La nuova edizione scende infatti dal prezzo precedente di 49,99€ al prezzo scontato di 29,99€, con una riduzione pari al 40,01%. È un'occasione ideale per chi vuole aggiornare la propria collezione di party game e portare in salotto le nuove coreografie della stagione. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box sottostante. Questo capitolo introduce una selezione ancora più ampia di brani, pensata per coprire generi diversi e accontentare tutte le preferenze, dai successi radiofonici alle hit internazionali più energiche. La formula resta quella immediata e familiare di sempre, che vi invita a seguire i ballerini su schermo e ottenere punteggi sempre più alti, trasformando ogni sessione in una sfida divertente da vivere da soli o in compagnia. L'interfaccia moderna e la sensibilità migliorata dei comandi rendono il ritmo più intuitivo e fluido.