Final Fantasy I–VI Collection Anniversary Edition è in offerta su Amazon per il Black Friday

La Final Fantasy I-VI Collection Anniversary Edition arriva su Amazon con uno sconto rilevante per il Black Friday, valido sia nella versione PlayStation 4 sia nella versione Nintendo Switch. Entrambe passano dal prezzo precedente di 75,99€ al prezzo scontato di 54,99€, con una riduzione pari al 27,64%. È un taglio consistente che rende questa raccolta particolarmente conveniente per chi desidera riscoprire l'intera prima era di Final Fantasy in un'unica edizione aggiornata. Potete acquistare le edizioni da questo link oppure tramite il box sottostante. Il bundle include tutti e sei i giochi che hanno definito il ruolo dei JRPG nella storia videoludica, da Final Fantasy I fino a Final Fantasy VI, portati nella loro ultima versione remaster in pixel 2D. È un'occasione per rivedere come si è evoluto il franchise, sia nella narrazione sia nelle meccaniche, esplorando mondi che hanno ispirato generazioni di giocatori e dato forma alle convenzioni del genere. Questa raccolta rappresenta una proposta completa e coerente, pensata per chi vuole vivere o rivivere un tassello fondamentale del medium.
Una remaster fedele, ma rinnovata nei dettagli
I sei titoli sono stati rimodellati con una pixel art migliorata che mantiene l'identità originale delle opere, aggiungendo però una resa più nitida e pulita, accompagnata da un'interfaccia modernizzata che semplifica l'esperienza senza alterarne l'anima. Le colonne sonore riarrangiate valorizzano ciascun mondo visitato, arricchendo i momenti più epici e restituendo nuova forza emotiva alle composizioni storiche di Nobuo Uematsu.
Il bundle include anche un foglio di sticker dedicato ai personaggi in stile pixel, insieme a una serie di extra come il bestiario, la galleria delle illustrazioni e il lettore musicale, strumenti pensati per approfondire la conoscenza dell'universo di Final Fantasy. Lo sconto del Black Friday rende questa Anniversary Edition una scelta ideale per i fan storici, per i collezionisti e per chi vuole esplorare le origini di una delle saghe più influenti del panorama videoludico.