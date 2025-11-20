0

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii per PS5 è in offerta su Amazon per il Black Friday

Gli sconti del Black Friday Amazon 2025 sono attivi dal 20 novembre al 1 dicembre, con alcune promozioni che proseguiranno anche nei giorni successivi.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   20/11/2025
Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è disponibile su Amazon con uno degli sconti più forti di questo Black Friday, passando dal prezzo precedente di 60,99€ al prezzo scontato di 27,99€, pari a una riduzione del 54,11%. È un taglio molto significativo che rende immediatamente appetibile un capitolo unico nel panorama della serie, dove Goro Majima, storico ex-yakuza, si risveglia naufrago su un'isola remota del Pacifico senza alcun ricordo della propria identità. Accanto a lui c'è Noah, il ragazzino che gli ha salvato la vita, e insieme iniziano un viaggio che li trascina in una caccia al tesoro tra criminali, pirati moderni e avventure per mare. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box sottostante. Il racconto prende vita come una grande avventura di formazione e riscossa, dove Majima riscopre sé stesso mentre tenta di sopravvivere a un mondo nuovo e imprevedibile. Il legame con Noah diventa il centro emotivo del viaggio e contribuisce a dare peso a ogni scelta, tra momenti di leggerezza, scoperte improvvise e pericoli che emergono da ogni angolo del Pacifico. L'ambientazione marittima permette inoltre alla serie di esplorare nuove dinamiche, allontanandosi dalle città tradizionali per spingervi verso rotte inesplorate e isole ricche di segreti.

Una ciurma da costruire e un sistema di combattimento rinnovato

Durante l'avventura potete radunare una ciurma originale e variegata, composta da personaggi incontrati lungo la rotta, ognuno con un ruolo determinante sulla nave e nelle fasi d'esplorazione. La gestione dell'imbarcazione diventa un elemento centrale dell'esperienza, perché potenziare il vascello è essenziale per affrontare gli scontri navali, resistere alle cannonate nemiche e ampliare la portata delle vostre spedizioni. Il mare, con le sue rotte mutevoli e i suoi imprevisti, diventa una vera e propria estensione del viaggio di Majima.

Il sistema di combattimento, fedele allo spirito spettacolare della serie, vi permette di alternare rapidamente due stili: il "Cane pazzo", irruento e imprevedibile, e il "Lupo di mare", più tecnico e strategico. Combinare colpi, prese aeree e mosse speciali diventa un modo per premiare la creatività, dando vita a scontri frenetici e scenografici. Lo sconto del Black Friday rende Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii un acquisto ideale per chi vuole vivere una storia carica di azione, ironia, tesori nascosti e nuove sfumature del personaggio più imprevedibile dell'intero franchise.

