Avalanche Studios Group conferma la chiusura del team di Liverpool: ecco quanti hanno perso il lavoro

Secondo alcuni report emersi a partire da agosto, tutto pare conseguenza della cancellazione di Contraband, un gioco finanziato da Microsoft . Non ci sono conferme ufficiali in merito, ma le recenti azioni del team e il totale silenzio sull'opera paiono suggerire proprio questo.

Avalanche Studios Group non naviga in buone acque da tempo e ora abbiamo la conferma che lo studio di Liverpool della compagnia è stato chiuso e che 31 dipendenti sono stati licenziati .

Il messaggio di Avalanche Studios Group

Il messaggio ufficiale del team recita come segue: "Aggiornamento da Avalanche Studios Group: come annunciato all'inizio dell'autunno, abbiamo avviato un processo di consultazione collettiva in merito alla proposta di chiusura del nostro studio di Liverpool. Ora possiamo confermare che tale processo è giunto al termine, che lo studio ha chiuso i battenti e che ci siamo separati da 31 persone."

Il messaggio ufficiale degli sviluppatori

Prosegue spiegando: "Il talento eccezionale, la passione e l'impegno di tutti coloro che se ne sono andati hanno influenzato ogni progetto. Siamo davvero grati per la dedizione e il contributo inestimabile dato ad Avalanche Studios Group. Il nostro obiettivo rimane quello di supportare gli Avalancher in questa transizione e continuare a realizzare giochi fantastici per le nostre comunità di giocatori."

Ricordiamo che Contraband era stato annunciato all'Xbox E3 del 2021 ed era stato presentato come un gioco AAA ambientato negli anni '70 nella fittizia nazione di Bayan.

Avalanche Studios Group aveva chiuso due team anche lo scorso anno.