Lo sparatutto da estrazione DMZ di Call of Duty ritorna, ma non per tutte le piattaforme

Call of Duty ha proposto tanti tipi di modalità nel corso della propria storia e nel 2022 con Modern Warfare II è emersa per la prima volta la modalità DMZ, una esperienza in stile sparatutto da estrazione, che aveva ottenuto i propri fan, ma dopo pochi mesi di aggiornamenti era stata messa in secondo piano ed eliminata.

I dettagli noti sulla nuova modalità DMZ di Call of Duty

Activision ha infatti annunciato DMZ: Recon, una nuova versione dello sparatutto da estrazione che sarà disponibile a dicembre ma unicamente per Call of Duty Mobile. Sarà una versione "ridotta" di quella apparsa nel 2022, adattata a un contesto mobile.

Arriverà con l'aggiornamento della Stagione 11 di Call of Duty Mobile e, come nell'originale, proporrà scontri PvPvE. A differenza dell'originale, però, non pare che ci saranno punizioni legate agli scontri PvP.

Secondo quanto indicato da alcuni leaker, DMZ: Recon sarà completamente in prima persona e includerà un negozio in-game come nell'originale DMZ. Nella mappa troveremo dei nemici boss da sconfiggere, le armi potranno essere potenziate facendole salire di livello e il bottino sarà legato a un sistema a gradi che include anche collezionabili molto rari.

Pare che si potrà anche acquistare veicoli in ogni istante e che l'intera esperienza è stata pensata per essere su scala ridotta, con solo otto team da tre giocatori per ogni match. Secondo le speculazioni in rete, verranno introdotte due mappe l'11 dicembre: Serpent Island e Building 21. Infine, si afferma che all'inizio del match i personaggi arrivano planando con una tuta alare, possono usare le Serie di uccisioni, trasportare tre armi e completare un match richiamando un elicottero, come nel primo DMZ.

