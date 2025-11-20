Le offerte sui prodotti Corsair arrivano oggi su Mediaworld

Con l'arrivo del 20 novembre si apre ufficialmente il periodo più atteso dagli appassionati di hardware: quello che precede il Black Friday e che dà tradizionalmente il via alla lunga finestra di offerte verso le festività. Proprio oggi Corsair lancia una nuova serie di promozioni dedicate a chi vuole aggiornare la propria postazione senza attendere l'ultimo minuto. È una campagna pensata per coprire diverse esigenze, dalle periferiche per il gioco competitivo agli accessori che migliorano estetica, comfort e funzionalità della scrivania, con una selezione che già ora risulta piuttosto interessante e che potrebbe ampliarsi nei prossimi giorni.

Una cuffia versatile, Corsair VOID Wireless 2.0 Carbon Il debutto delle promozioni porta subito in primo piano le Corsair VOID Wireless 2.0 Carbon, cuffie progettate per chi cerca un'esperienza audio versatile e adatta a più contesti. Offrono un buon equilibrio tra ergonomia, qualità sonora e flessibilità grazie alla combinazione tra wireless e Bluetooth, una scelta che consente di passare rapidamente da un dispositivo all'altro. Potete trovarle su Mediaworld al seguente link. Corsair VOID WIRELESS V2, la recensione delle nuove cuffie da gaming per possessori di PC e console Le VOID Wireless 2.0 Carbon si distinguono per una dotazione tecnica studiata per offrire un audio ricco e stabile durante il gioco. Montano driver al neodimio da 50 mm con risposta in frequenza ampia, progettati per restituire con precisione sia gli effetti più intensi sia i dettagli sonori più sottili. La connessione wireless a 2.4 GHz garantisce una latenza estremamente bassa, mentre il supporto Bluetooth permette di gestire chiamate e contenuti da dispositivi esterni senza dover cambiare headset. Il microfono omnidirezionale, regolabile e dotato di funzione flip-to-mute, assicura una comunicazione chiara in chat. Completano il pacchetto una struttura leggera, padiglioni in memory foam e un'autonomia pensata per sostenere lunghe sessioni senza interruzioni.

Un mouse leggero e reattivo, SABRE V2 PRO Ultralight Black Sul fronte dei mouse gaming, invece, l'arrivo nelle offerte del SABRE v2 PRO Ultralight Black rappresenta una buona notizia per chi privilegia la leggerezza e la reattività nei titoli più dinamici. La costruzione ultraleggera e il design orientato alle prestazioni lo rendono un prodotto molto apprezzato dagli utenti competitivi, pur mantenendo un profilo adatto anche a un uso quotidiano più rilassato. Potete consultare il prodotto qui. Il SABRE v2 PRO Ultralight punta tutto sulla velocità e la precisione. Il suo cuore è il sensore ottico Corsair Marksman da 26.000 DPI, caratterizzato da tracciamento estremamente accurato e regolabile con step molto precisi. Il polling rate raggiunge valori elevati pensati per gli eSport, garantendo una risposta immediata ai movimenti più rapidi. Nonostante la struttura ultraleggera, i materiali sono studiati per mantenere solidità e rigidità durante l'uso intenso. Gli switch Corsair Quickstrike offrono click rapidi, lineari e bilanciati, mentre la forma simmetrica e i laterali testurizzati migliorano il grip nelle sessioni competitive. Il cavo in fibra paracord contribuisce infine a ridurre la resistenza durante gli swipe più ampi.

Gli accessori che completano il vostro setup Accanto alle periferiche principali, le promozioni di oggi includono anche soluzioni dedicate a migliorare la struttura complessiva della postazione. Tra queste spicca il Corsair MM700 RGB Extended XL, un tappetino esteso pensato per chi desidera una superficie ampia e uniforme, arricchita da un'illuminazione RGB che permette di personalizzare la scrivania con una nota di stile discreta ma efficace. Lo trovate qui al seguente link. Non manca nemmeno una proposta per chi vuole investire sulla tastiera, forse l'elemento più centrale in un setup moderno: la Corsair K70 CORE con switch Red, una soluzione che unisce materiali solidi, digitazione fluida, design pulito e retroilluminazione curata. È un modello in grado di soddisfare sia chi gioca regolarmente sia chi trascorre molte ore davanti al PC per lavoro. Qui trovate il link dedicato all'offerta.