LG UltraGear OLED in promozione a dicembre, sconto del 15% con il nostro coupon

Dal 12 al 29 dicembre gli UltraGear selezionati scendono di prezzo: -15% in cassa con il codice MULTIPLAYER15, non cumulabile e valido per gli iscritti LG Member.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   12/12/2025
LG UltraGear 45GX950A

Il Black Friday è terminato ma le offerte non sembrano voler finire: dal 12 al 29 dicembre su LG Store potete inserire il coupon MULTIPLAYER15 al checkout per ottenere un 15% di sconto sui modelli inclusi in promo. La meccanica è non cumulabile e riservata ai Member LG; il totale finale include anche il classico 2% automatico a carrello per gli iscritti. Ma vediamo nel dettaglio i due monitor OLED che rientrano nella promozione, e quanto vanno a costare. Se invece volete esplorare tutte le offerte disponibili, potete vederle cliccando su questo link.

LG UltraGear 45GX950A-B, 5K2K 165 Hz con Dual Mode

Il 45GX950A-B è il riferimento della lineup: pannello WOLED 5K2K (5120×2160) in 21:9, curvatura 800R per tenere tutto nello sweet spot e refresh nativo a 165 Hz con risposta 0,03 ms. Quando servono FPS estremi, la Dual Mode consente di passare a un profilo più leggero per spingersi fino a 330 Hz, mantenendo latenza bassissima nelle sessioni competitive. L'anti-riflesso MLA+ e l'HDR True Black valorizzano tanto i giochi quanto i film; DisplayPort 2.1 garantisce la banda per il 5K ad alto refresh, mentre le funzioni UltraGear (Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, Crosshair) aiutano a leggere meglio le scene scure e a ridurre l'input-lag percepito. Con la promo del coupon MULTIPLAYER15, il prezzo passa da 1.799,00€ a 1.498,57€ (importo che incorpora già il 15% e il 2% Member).

Il monitor LG UltraGear 45GX950A-B è acquistabile cliccando su questo link.

LG UltraGear 27GX704A-B, 27 pollici QHD 240 Hz “glossy”

Se preferite il formato piatto e compatto, il 27GX704A-B offre QHD 2560×1440 a 240 Hz con pannello OLED e schermo lucido: un'impostazione che restituisce neri profondi e micro-dettaglio, ideale per competitive e single player ricchi di contrasto. Il tempo di risposta istantaneo elimina scie e ghosting, mentre la compatibilità con le tecnologie di sincronizzazione adattiva stabilizza l'immagine quando il frame-rate oscilla. Lo stand regolabile e l'OSD di LG aiutano a cucire il profilo giusto tra lavoro e gioco. Con il 15% in cassa del coupon MULTIPLAYER15, si scende da 499,00€ a 415,67€ (anche qui con il 2% Member già considerato).

Il monitor LG UltraGear 27GX704A-B è acquistabile cliccando su questo link.

