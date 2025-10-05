Pixel 11: Google dice addio a Samsung, il Tensor G6 potrebbe usare un modem MediaTek

Tra le altre caratteristiche, include il supporto alla connettività satellitare e alla modalità dual 5G SIM attiva , rendendolo uno dei modem più versatili e completi sul mercato. La motivazione principale dietro questa transizione sembra essere la ricerca di una maggiore efficienza energetica . Google punta a garantire con i Pixel 11 un netto passo avanti in durata della batteria e stabilità della rete.

Pixel 11 modem: dettagli sul futuro Tensor G6

Il Tensor G5, nonostante il passaggio alla produzione TSMC, non ha soddisfatto pienamente le aspettative in termini di prestazioni e ottimizzazione. Con il Tensor G6, Google mira non solo a colmare il divario con i chip Snapdragon di Qualcomm e i Bionic di Apple, ma anche a offrire una soluzione più indipendente e personalizzata.

Google Pixel 10 Pro XL

Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, il Pixel 11 potrebbe rappresentare il primo vero punto di svolta nella storia dei SoC Tensor, segnando la completa emancipazione di Google dalle tecnologie Samsung.