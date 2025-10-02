La beta di Call of Duty: Black Ops 7 è disponibile per chi ha prenotato e utenti Game Pass Ultimate

Come da programma, è iniziata oggi la prima fase di beta per Call of Duty: Black Ops 7, disponibile per coloro che hanno effettuato la prenotazione del gioco e per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, per un fine settimana tutto dedicato al nuovo sparatutto Activision.
La beta è iniziata oggi alle ore 19:00 e andrà avanti fino al 5 ottobre per quanto riguarda l'early access ristretto, con la possibilità di testare tre mappe e quattro modalità di gioco multiplayer, ovvero Team Deathmatch, Domination, Hardpoint e Kill Confirmed.
Da domani, 3 ottobre verrà inoltre aggiunta la modalità Overload, che rappresenta una novità assoluta per questo capitolo anche rispetto alla tradizione della serie, mentre dal 4 ottobre verrà introdotta la modalità Search & Destroy.
A seguire ci sarà la beta aperta
Successivamente, dal 5 all'8 ottobre, si svolgerà poi la beta aperta, che consentirà a un maggior numero di giocatori di prendere parte alla versione di prova di Call of Duty: Black Ops 7 e che vedrà l'aggiunta di ulteriori elementi di gioco con due altre mappe, Blackheart e Toshin.
Per la prima volta in assoluto, Zombie sarà introdotto nella beta, con la possibilità di testare la modalità dal 3 ottobre all'interno della mappa Vandorn Fam, disponibile per una quantità limitata di tempo.
Zombies Survival si caratterizza per non avere quest o obiettivi specifici essendo semplicemente incentrata sulla sopravvivenza. La squadra deve sopravvivere il più a lungo possibile contro gli attacchi progressivi degli zombie.
Giocando alla beta è inoltre possibile prendere parte a una progressione che consente di sbloccare diverse ricompense esclusive, a partire dal livello 2 fino al livello 30. Nel frattempo, abbiamo visto che Call of Duty Black Ops 7 avrà la Stagione 1 "più grande di sempre per la serie".