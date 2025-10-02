La beta di Call of Duty: Black Ops 7 è disponibile per chi ha prenotato e utenti Game Pass Ultimate

Come da programma, è iniziata oggi la prima fase di beta per Call of Duty: Black Ops 7, disponibile per coloro che hanno effettuato la prenotazione del gioco e per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, per un fine settimana tutto dedicato al nuovo sparatutto Activision.

La beta è iniziata oggi alle ore 19:00 e andrà avanti fino al 5 ottobre per quanto riguarda l'early access ristretto, con la possibilità di testare tre mappe e quattro modalità di gioco multiplayer, ovvero Team Deathmatch, Domination, Hardpoint e Kill Confirmed.

Da domani, 3 ottobre verrà inoltre aggiunta la modalità Overload, che rappresenta una novità assoluta per questo capitolo anche rispetto alla tradizione della serie, mentre dal 4 ottobre verrà introdotta la modalità Search & Destroy.