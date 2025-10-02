Stray Children ha una data di uscita in occidente: è il nuovo gioco dal team del cult Moon

A distanza di quasi un anno dal lancio in Giappone, Stray Children ha ora una data di uscita anche in occidente, e arriverà proprio questo mese: sarà disponibile dalle nostre parti il 30 ottobre, in base a quanto riferito dal team Onion Games.
Si tratta di un'avventura con elementi RPG che si presenta decisamente interessante, soprattutto perché proviene dagli autori di Moon, gioco diventato un cult per gli appassionati del genere, con cui questo nuovo titolo sembra condividere qualcosa in termini di atmosfera e stile.
Stray Children è caratterizzato da un tono malinconico ma anche alquanto bizzarro, portandoci a riflettere su cosa significhi essere "bambini" e "adulti", e sul rapporto che c'è tra gli individui appartenenti a queste diverse fasi di crescita.
Uno strano mondo
La storia appare alquanto strana: "cosa fareste se tutti gli adulti che conoscete a un tratto iniziassero ad attaccarvi?" Si legge come incipit nella descrizione ufficiale, "Questa è la storia di alcuni bambini che cercano di sopravvivere e crescere in un mondo fatto così, per ogni giorno della loro vita".
È chiaro come si tratti di una fiaba dai toni un po' oscuri e angoscianti a tratti, ma che riesce comunque a trovare dei momenti di poesia notevoli, costruendo un'atmosfera davvero molto particolare e affascinante, in maniera simile a quanto fatto proprio da Moon.
Stray Children è un'avventura RPG con combattimenti a turni in cui ci troviamo a combattere "senza paura o usare le nostre parole come armi", affondando attacchi devastanti con una giusta combinazione di parole.
A questo punto attendiamo di vedere la versione occidentale di Stray Children, che arriverà il 30 ottobre su Steam e Nintendo Switch.