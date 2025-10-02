Stray Children ha una data di uscita in occidente: è il nuovo gioco dal team del cult Moon

A distanza di quasi un anno dal lancio in Giappone, Stray Children ha ora una data di uscita anche in occidente, e arriverà proprio questo mese: sarà disponibile dalle nostre parti il 30 ottobre, in base a quanto riferito dal team Onion Games.

Si tratta di un'avventura con elementi RPG che si presenta decisamente interessante, soprattutto perché proviene dagli autori di Moon, gioco diventato un cult per gli appassionati del genere, con cui questo nuovo titolo sembra condividere qualcosa in termini di atmosfera e stile.

Stray Children è caratterizzato da un tono malinconico ma anche alquanto bizzarro, portandoci a riflettere su cosa significhi essere "bambini" e "adulti", e sul rapporto che c'è tra gli individui appartenenti a queste diverse fasi di crescita.