Halo: Combat Evolved Remake sarebbe sviluppato in collaborazione con Virtuos, per un leak

Sebbene non sia mai stato annunciato in via ufficiale finora, il presunto Remake di Halo: Combat Evolved ricorre da tempo nelle voci di corridoio, e secondo una nuova indiscrezione sarebbe in sviluppo attraverso una collaborazione tra Halo Studios e Virtuos.
Si tratterebbe dunque di una situazione simile a quella vista con The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, considerando che anche in quel caso il team di Singapore era stato utilizzato per lo sviluppo del rifacimento tecnico in Unreal Engine 5 insieme a Bethesda.
Allo stesso modo, Virtuos è stata recentemente impiegata anche nello sviluppo di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, dunque si profila una sorta di specializzazione in remake ormai per il team in questione, sempre incentrato peraltro sull'uso di Unreal Engine 5.
Specialisti in remake
Nei giorni scorsi è emersa la voce sul fatto che Halo: Combat Evolved Remake sia incentrato su una struttura ibrida costituita da Unreal Engine 5 e l'originale Blam Engine, anche questa una caratteristica comune a Oblivion Remastered, costruito su un misto dell'engine Epic Games con l'originale Gamebryo.
Il presunto Halo Remake dovrebbe essere lanciato in occasione del 25° anniversario di Xbox, che ricorre l'anno prossimo, e forse potrebbe essere annunciato proprio questo mese, potenzialmente il 24 ottobre in occasione degli Halo World Championships.
In questa occasione dovrebbe essere svelato qualcosa di importante sul futuro della serie Halo, dunque non resta che attendere qualche settimana e scoprire cosa potrà emergere dall'evento.