Halo: Combat Evolved Remake sarebbe sviluppato in collaborazione con Virtuos, per un leak

Sebbene non sia mai stato annunciato in via ufficiale finora, il presunto Remake di Halo: Combat Evolved ricorre da tempo nelle voci di corridoio, e secondo una nuova indiscrezione sarebbe in sviluppo attraverso una collaborazione tra Halo Studios e Virtuos.

Si tratterebbe dunque di una situazione simile a quella vista con The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, considerando che anche in quel caso il team di Singapore era stato utilizzato per lo sviluppo del rifacimento tecnico in Unreal Engine 5 insieme a Bethesda.

Allo stesso modo, Virtuos è stata recentemente impiegata anche nello sviluppo di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, dunque si profila una sorta di specializzazione in remake ormai per il team in questione, sempre incentrato peraltro sull'uso di Unreal Engine 5.