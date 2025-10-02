Atlus prepara il 30° anniversario di Persona con "vari altri progetti" oltre a Persona 4 Revival

Sembra che il P-Studio, team autore della serie Persona, abbia "vari altri progetti" in sviluppo oltre al già presentato Persona 4 Revival, e con Atlus convinta di voler fare in modo che i fan possano "godere la serie ancora di più" in occasione del suo 30° anniversario, viene da pensare che nel 2026 possano emergere novità importanti.

Il director Kazuhisa Wada ha spiegato che il team di sviluppo sta portando avanti altri progetti oltre a Persona 4 Revival, e considerando i grandi preparativi per celebrare il 30° anniversario che si svolgerà nel 2026, viene da pensare che questa possa essere la giusta occasione per mostrare anche Persona 6.

Wada ha detto chiaramente che vuole fare in modo che il 2026 sia un anno in cui "i fan possano godere della serie ancora di più", e viene naturale pensare a un riferimento all'attesissimo nuovo capitolo, considerando che tra remake e riedizioni varie saranno quasi 10 anni passati dall'uscita dell'originale Persona 5, tra qualche mese.