GameStop dice che farà pagare Game Pass Ultimate al vecchio prezzo ignorando Microsoft, negli USA

Con l'aumento di prezzo di Xbox Game Pass Ultimate molti giocatori stanno cercando di mettere le mani su quanti più codici dell'abbonamento al vecchio prezzo così da continuare a usare il servizio ancora per mesi o anni senza dover accettare il rincaro imposto da Microsoft.
GameStop lo sa bene e ha preso una decisione: la catena, negli USA, continuerà a vendere Game Pass Ultimate a 20 dollari invece che i 30 decisi ora da Microsoft.
Il commento di GameStop su Game Pass
Come potete vedere nel tweet qui sotto, GameStop scrive: "Continueremo a vendere Xbox Game Pass Ultimate per 19,99 dollari al mese nei negozi e online". L'immagine invece recita: "Xbox Game Pass Ultimate è ancora 19,99 dollari da noi. Di nulla. Disponibile nei negozi e online".
Va detto che anche altri rivenditori stanno ancora vendendo Xbox Game Pass ai vecchi prezzi, o magari pure in sconto così come accadeva prima dell'aumento. Probabilmente per qualche tempo un po' tutti manterranno la vecchia cifra.
Nel caso di GameStop pare però che lo voglia fare in modo ufficiale e più a lungo termine. È anche possibile che GameStop abbia a disposizione nei magazzini un grande numero di schede codice per Game Pass Ultimate già pagate al vecchio prezzo e sappia quindi di poterne vendere molte per molto tempo, senza perdere denaro. Difficilmente però la cosa andrà avanti per sempre, perché una catena di questo tipo non accetterà certo di perdere dieci dollari su ogni vendita di Game Pass Ultimate, appena dovrà comprare da Microsoft nuove schede.
Ricordiamo poi che Xbox Game Pass Premium includerà i giochi first party di Xbox, ma Call of Duty è completamente escluso.