Il LEGO Game Boy è stato trasformato in una vera console funzionante

Il Game Boy in versione LEGO realizzato da LEGO e Nintendo è molto amato, perché è perfettamente realizzato e riesce a catturare l'essenza dell'hardware originale e far provare una forte nostalgia a chi negli anni '90 giocava con questo dispositivo.

C'è però un dettaglio che manca: non è un vero Game Boy funzionante. Quanto sarebbe bello se fosse sia costruito con i LEGO che in grado di riprodurre i nostri vecchi giochi che ancora abbiamo nel cassetto? Be', una esperta - natalie_thenerd - ha deciso di imbarcarsi in questo progetto e ha trasformato il Game Boy LEGO in un hardware funzionante.