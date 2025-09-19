0

Un set LEGO basato su The Legend of Zelda: Ocarina of Time sarebbe in arrivo il prossimo anno

Stando alle indiscrezioni lanciate da The Brick Trap, il prossimo anno arriverà nei negozi un Set LEGO di The Legend of Zelda: Ocarina of Time dedicato a Ganondorf.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   19/09/2025
Link in The Legend of Zelda: Ocarina of Time

In rete stanno circolando alcune indiscrezioni riguardo a un possibile nuovo set LEGO ispirato a The Legend of Zelda, che potrebbe arrivare nei negozi nei primi mesi del prossimo anno.

La fonte è The Brick Tap, la stessa che ha anticipato l'arrivo di ben 20 set LEGO dedicati a Pokémon nel corso del 2026. Secondo quanto riportato, tra i progetti in cantiere ci sarebbe anche l'"Ocarina of Time Ganondorf Diorama", un set che, come suggerisce il nome, dovrebbe essere incentrato sul celebre antagonista della saga, Ganondorf, e ambientato nel mondo iconico di Ocarina of Time.

I primi dettagli sul set LEGO di Ocarina of Time

Sempre secondo The Brick Tap, il set sarà disponibile nei negozi a partire dal 1° marzo 2026 e sarà composto da 1.003 pezzi. Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli, come il prezzo o eventuali minifigure incluse, ma è lecito aspettarsi un design ricco di riferimenti alla storica avventura di Link.

Va sottolineato che si tratta di un rumor non confermato ufficialmente, quindi è bene prendere queste informazioni con la dovuta cautela. Tuttavia, una nuova collaborazione tra Nintendo e LEGO non sarebbe affatto sorprendente, considerando i precedenti. Oltre ai numerosi set dedicati a Super Mario e Donkey Kong, poche settimane fa è stato lanciato il set LEGO del Grande Albero Deku, mentre per il prossimo anno sono attesi i primi prodotti ufficiali a tema Pokémon, segno di un'espansione sempre più ambiziosa nel mondo LEGO dedicato ai videogiochi.

#Rumor
