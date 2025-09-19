Un set LEGO basato su The Legend of Zelda: Ocarina of Time sarebbe in arrivo il prossimo anno

In rete stanno circolando alcune indiscrezioni riguardo a un possibile nuovo set LEGO ispirato a The Legend of Zelda, che potrebbe arrivare nei negozi nei primi mesi del prossimo anno.
La fonte è The Brick Tap, la stessa che ha anticipato l'arrivo di ben 20 set LEGO dedicati a Pokémon nel corso del 2026. Secondo quanto riportato, tra i progetti in cantiere ci sarebbe anche l'"Ocarina of Time Ganondorf Diorama", un set che, come suggerisce il nome, dovrebbe essere incentrato sul celebre antagonista della saga, Ganondorf, e ambientato nel mondo iconico di Ocarina of Time.
I primi dettagli sul set LEGO di Ocarina of Time
Sempre secondo The Brick Tap, il set sarà disponibile nei negozi a partire dal 1° marzo 2026 e sarà composto da 1.003 pezzi. Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli, come il prezzo o eventuali minifigure incluse, ma è lecito aspettarsi un design ricco di riferimenti alla storica avventura di Link.
Va sottolineato che si tratta di un rumor non confermato ufficialmente, quindi è bene prendere queste informazioni con la dovuta cautela. Tuttavia, una nuova collaborazione tra Nintendo e LEGO non sarebbe affatto sorprendente, considerando i precedenti. Oltre ai numerosi set dedicati a Super Mario e Donkey Kong, poche settimane fa è stato lanciato il set LEGO del Grande Albero Deku, mentre per il prossimo anno sono attesi i primi prodotti ufficiali a tema Pokémon, segno di un'espansione sempre più ambiziosa nel mondo LEGO dedicato ai videogiochi.