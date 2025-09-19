LEGO Pokémon potrebbe vedere l'uscita di 20 set nel corso del 2026

LEGO Pokémon vedrà l'uscita di ben 20 set nel 2026, stando a quanto riportato da un canale YouTube specializzato nelle notizie legate ai celebri mattoncini di plastica, che parla di tre differenti mandate: la prima a febbraio e le altre due nel corso dell'estate, con ulteriori otto set extra.
Secondo la fonte, la prima ondata, attesa a fine febbraio, proporrà tre set "direct to customer" e due set promozionali. L'approccio sarà chiaramente quello di chi si rivolge a un pubblico adulto, con modelli costruibili di grande impatto e prezzi che andranno dai 60 dollari ai 650 dollari.
Il set di punta, numerato 72153, conterrà 6.838 pezzi e permetterà di ricreare in un unico modello i tre starter iconici della regione di Kanto: Bulbasaur, Squirtle e Charmander. Si tratta dunque di un'occasione imperdibile per i collezionisti, che non dovranno scegliere ma potranno avere tutti e tre i personaggi in un'unica confezione.
Le successive due ondate estive introdurranno invece una grande novità tecnologica, LEGO Smart Play: si tratta di un sistema che integra mattoncini speciali capaci di produrre suoni, illuminarsi e interagire con app e giochi tramite codici e sensori.
I LEGO diventano smart?
Stando alle informazioni emerse, che vanno ovviamente prese con le pinze, la tecnologia LEGO Smart Play sarà presente in uno dei set già confermati, quello in cui troveremo un piccolo Pikachu con lo Smart Brick integrato nella coda, visibile anche nel teaser ufficiale diffuso da LEGO.
Altri rumor parlano di set dedicati a celebri battaglie Pokémon, come Jolteon contro Charizard o Gengar contro Cubone, sebbene queste indiscrezioni non siano solidissime. L'idea, tuttavia, sembra chiara: sfruttare la tecnologia Smart Play per ricreare scontri interattivi tra Pokémon.