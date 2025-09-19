LEGO Pokémon potrebbe vedere l'uscita di 20 set nel corso del 2026

LEGO Pokémon vedrà l'uscita di ben 20 set nel 2026, stando a quanto riportato da un canale YouTube specializzato nelle notizie legate ai celebri mattoncini di plastica, che parla di tre differenti mandate: la prima a febbraio e le altre due nel corso dell'estate, con ulteriori otto set extra.

Secondo la fonte, la prima ondata, attesa a fine febbraio, proporrà tre set "direct to customer" e due set promozionali. L'approccio sarà chiaramente quello di chi si rivolge a un pubblico adulto, con modelli costruibili di grande impatto e prezzi che andranno dai 60 dollari ai 650 dollari.

Il set di punta, numerato 72153, conterrà 6.838 pezzi e permetterà di ricreare in un unico modello i tre starter iconici della regione di Kanto: Bulbasaur, Squirtle e Charmander. Si tratta dunque di un'occasione imperdibile per i collezionisti, che non dovranno scegliere ma potranno avere tutti e tre i personaggi in un'unica confezione.

Le successive due ondate estive introdurranno invece una grande novità tecnologica, LEGO Smart Play: si tratta di un sistema che integra mattoncini speciali capaci di produrre suoni, illuminarsi e interagire con app e giochi tramite codici e sensori.