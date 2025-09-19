Pokémon Scarlatto e Violetto regalano il leggendario Chi-Yu cromatico

Pokémon Scarlatto e Violetto hanno iniziato la distribuzione dell'ultimo Pokémon Leggendario del "quartetto nefasto" in versione cromatica. Si tratta di Chi-Yu e da ora potrete aggiungerlo alla vostra collezione.

Potrete ottenere questo regalo tramite la funzione "Dono Segreto". Vi basta avviare Pokémon Scarlatto o Violetto, premere X per aprire il menu principale, selezionare "Poképortale" e successivamente Dono Segreto → Tramite Internet. Oltre al Pokémon riceverete anche 100 Frammenti Teracristal. Non temporeggiate troppo: il Chi-Yu shiny sarà disponibile solo fino al 30 settembre.