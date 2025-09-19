Pokémon Scarlatto e Violetto regalano il leggendario Chi-Yu cromatico

Pokémon Scarlatto e Violetto hanno iniziato la distribuzione dell'ultimo Pokémon Leggendario del "quartetto nefasto" in versione cromatica. Si tratta di Chi-Yu e da ora potrete aggiungerlo alla vostra collezione.
Potrete ottenere questo regalo tramite la funzione "Dono Segreto". Vi basta avviare Pokémon Scarlatto o Violetto, premere X per aprire il menu principale, selezionare "Poképortale" e successivamente Dono Segreto → Tramite Internet. Oltre al Pokémon riceverete anche 100 Frammenti Teracristal. Non temporeggiate troppo: il Chi-Yu shiny sarà disponibile solo fino al 30 settembre.
Ricordatevi di riscattare anche gli altri tre Pokémon del quartetto nefasto
Con Chi-Yu si conclude la distribuzione dei Pokémon del quartetto nefasto in versione cromatica. Lanciata durante l'estate, l'iniziativa ha messo la prova la community di Pokémon Scarlatto e Violetto proponendo delle sfide globali, in cui era necessario sconfiggere almeno un milione di volte tutti e quattro questi leggendari nei Raid Teracristal. Raggiunto questo obiettivo, i Pokémon sono stati offerti in regalo tramite la funzione Dono Segreto. A questo proposito, se ancora non lo avete fatto, avete tempo fino al 30 settembre per riscattare anche le versioni cromatiche di Wo-Chien, Chien Pao e Ting-Lu.
Nel frattempo, la scorsa settimana sono arrivate altre novità dal mondo dei Pokémon. In occasione del Nintendo Direct è stato annunciato Pokémon Pokopia, una sorta di incrocio tra Pokémon e Animal Crossing, e l'espansione Megadimensione di Leggende Pokémon Z-A.