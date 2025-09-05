Pokémon Scarlatto e Violetto regalano Ting-Lu cromatico: ecco come ottenere il Leggendario

Continua la lunga sequenza di regali per Pokémon Scarlatto e Violetto e questa volta i giocatori hanno modo di ottenere una versione cromatica del Pokémon leggendario Ting-Lu.
Si tratta del terzo Pokémon leggendario cromatico in regalo nelle ultime settimane, come conseguenza del fatto che i giocatori sono stati in grado di sconfiggere la creatura tramite i Raid Teracristal più di un milione di volte. Precisamente, i fan sono arrivati a oltre due milioni e duecentomila vittorie.
Come ottenere Ting-Lu cromatico in Pokémon Scarlatto e Violetto
Se volete ottenere Ting-Lu cromatico in Pokémon Scarlatto e Violetto dovete seguire questi passati:
- Avviate il gioco
- Selezionate il PokéPortale nel menù
- Selezionate la funzione Regalo Misterioso e l'opzione per connettersi a internet
- Scegliete il regalo che volete ricevere tra quelli disponibili (certamente Ting-Lu, in questo caso)
- Ottenete il regalo (ci vogliono pochi attimi)
- Salvate il gioco per non rischiare di perdere Ting-Lu cromatico
Ricordiamo che al momento potete ancora ottenere Wo-Chien e Chien-Pao cromatici, sempre con la stessa procedura, quindi in caso non lo abbiate ancora fatto è bene aggiungerli al vostro account.
Infine, ricordiamo che l'ultimo Raid Teracristal dedicato a questa serie di Pokémon leggendari è già attivo e serve per ottenere la versione cromatica di Chi-Yu: avete tempo fino al 14 settembre.
Per ottenere Ting-Lu avete tempo fino al 30 settembre, ma è bene farlo subito così da non dimenticarsene.