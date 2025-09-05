Pokémon Scarlatto e Violetto regalano Ting-Lu cromatico: ecco come ottenere il Leggendario

Continua la lunga sequenza di regali per Pokémon Scarlatto e Violetto e questa volta i giocatori hanno modo di ottenere una versione cromatica del Pokémon leggendario Ting-Lu.

Si tratta del terzo Pokémon leggendario cromatico in regalo nelle ultime settimane, come conseguenza del fatto che i giocatori sono stati in grado di sconfiggere la creatura tramite i Raid Teracristal più di un milione di volte. Precisamente, i fan sono arrivati a oltre due milioni e duecentomila vittorie.