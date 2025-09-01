Pokémon Scarlatto e Violetto danno il via al Raid Teracristal con il Pokémon leggendario Chi-Yu cromatico

Da oggi i giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto possono partecipare alla quarta e ultima fase delle sfide Raid Teracristal dedicate al quartetto nefasto. Da oggi fino al 14 settembre i giocatori potranno affrontare il Pokémon leggendario Chi-Yu in versione cromatica nei raid a 5 stelle. È in possesso dell'Emblema della Forza Assoluta è ha il teratipo Fuoco.

Al contrario di quello che accade normalmente nei Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, Chi-Yu cromatico non potrà essere catturato una volta sconfitto. Ma c'è comunque un modo per aggiungerlo alla vostra collezione. Infatti, se l'intera community riuscirà a sconfiggere il Pokémon entro il tempo limite almeno un milione di volte, potranno ricevere il Pokémon in versione Shiny tramite la funzione Dono Segreto, dal 19 al 30 settembre.