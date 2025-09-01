Pokémon Scarlatto e Violetto danno il via al Raid Teracristal con il Pokémon leggendario Chi-Yu cromatico

Da oggi i giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto possono partecipare alla quarta e ultima fase delle sfide Raid Teracristal dedicate al quartetto nefasto. Da oggi fino al 14 settembre i giocatori potranno affrontare il Pokémon leggendario Chi-Yu in versione cromatica nei raid a 5 stelle. È in possesso dell'Emblema della Forza Assoluta è ha il teratipo Fuoco.
Al contrario di quello che accade normalmente nei Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, Chi-Yu cromatico non potrà essere catturato una volta sconfitto. Ma c'è comunque un modo per aggiungerlo alla vostra collezione. Infatti, se l'intera community riuscirà a sconfiggere il Pokémon entro il tempo limite almeno un milione di volte, potranno ricevere il Pokémon in versione Shiny tramite la funzione Dono Segreto, dal 19 al 30 settembre.
Il resto del quartetto è stato già sconfitto ed è disponibile tramite Dono Segreto
Nel frattempo vi ricordiamo che i giocatori hanno vinto le precedenti tre sfide contro il quartetto nefasto e da ora possono ottenere tramite Dono Segreto le versioni Shiny di Wo-Chien e Chien Pao, mentre la distribuzione di Ting-Lu inizierà da veneredì 5 settembre.
Rimanendo in tema Pokémon, nei giorni scorsi un trailer di Leggende Pokémon: Z-A ha presentato la nuova Megaevoluzione di Hawlucha e sono emerse delle indiscrezioni sulla data di uscita e i prezzi dei primi set LEGO Pokémon, tra cui uno in particolare davvero molto costoso.