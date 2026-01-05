Pokémon Scarlatto e Violetto danno il via a una serie di Raid Teracristal con gli starter delle prime tre generazioni

Pokémon Scarlatto e Violetto inaugurano il nuovo anno con una serie di Raid Teracristal dedicati alle forme evolutive finali degli starter delle prime tre generazioni.

L'iniziativa parte con Venusaur, che sarà disponibile nei raid a 7 stelle dal 9 gennaio con Teratipo Terra ed Emblema della Forza Assoluta. Nelle settimane successive arriveranno anche Meganium e Sceptile per il tipo Erba, Charizard, Typhlosion e Blaziken per il tipo Fuoco, e infine Blastoise, Feraligatr e Swampert per il tipo Acqua, offrendo ai giocatori un'ottima occasione per recuperare questi Pokémon se non li avevano catturati in passato.