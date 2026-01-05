Xbox Cloud Gaming è in arrivo sui televisori smart Hisense e TCL: lo hanno confermato Microsoft e TCL, pur senza fornire una data precisa per l'introduzione del supporto al gioco in streaming su di una determinata selezione di dispositivi.

Come sappiamo, l'app di Xbox Game Pass è già disponibile per i possessori di smart TV LG, smart TV Samsung e alcuni modelli di Amazon Fire TV, e consente di giocare in streaming sul televisore utilizzando soltanto un controller wireless e un abbonamento.

Rispetto agli altri dispositivi, tuttavia, il rollout sui televisori smart sta richiedendo forse più tempo del previsto, forse per le difficoltà tecniche legate ai diversi sistemi operativi e agli accordi che Microsoft deve sottoscrivere di volta in volta con i vari produttori.

Non c'è dubbio, tuttavia, che estendere il supporto a Xbox Cloud Gaming aggiungendo nuovi televisori alla lista dei device compatibili consentirà di far crescere ulteriormente un servizio che già sta prendendo piede in maniera importante fra gli abbonati a Game Pass.