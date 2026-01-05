Xbox Cloud Gaming è in arrivo sui televisori smart Hisense e TCL: lo hanno confermato Microsoft e TCL, pur senza fornire una data precisa per l'introduzione del supporto al gioco in streaming su di una determinata selezione di dispositivi.
Come sappiamo, l'app di Xbox Game Pass è già disponibile per i possessori di smart TV LG, smart TV Samsung e alcuni modelli di Amazon Fire TV, e consente di giocare in streaming sul televisore utilizzando soltanto un controller wireless e un abbonamento.
Rispetto agli altri dispositivi, tuttavia, il rollout sui televisori smart sta richiedendo forse più tempo del previsto, forse per le difficoltà tecniche legate ai diversi sistemi operativi e agli accordi che Microsoft deve sottoscrivere di volta in volta con i vari produttori.
Non c'è dubbio, tuttavia, che estendere il supporto a Xbox Cloud Gaming aggiungendo nuovi televisori alla lista dei device compatibili consentirà di far crescere ulteriormente un servizio che già sta prendendo piede in maniera importante fra gli abbonati a Game Pass.
Si parte nel 2026
Dopo aver migliorato la qualità dello streaming, Xbox Cloud Gaming si prepara insomma ad approdare su di un gran numero di nuovi dispositivi nel corso del 2026, con Hisense e TCL a rappresentare solo una prima selezione.
L'annuncio ufficiale di Microsoft fa riferimento ai televisori smart Hisense e V homeOS, mentre appunto TCL ha confermato l'arrivo del servizio sulle sue Google TV ma senza specificare quali modelli.
Attraverso l'app Xbox su Smart TV compatibili, sarà possibile esplorare un catalogo ricchissimo che include produzioni di primo piano come Call of Duty: Black Ops 7, Hollow Knight: Silksong, Clair Obscur: Expedition 33 e molti altri titoli.
L'esperienza sarà interamente basata sul cloud, eliminando download e installazioni, e consentendo di iniziare a giocare in pochi istanti.