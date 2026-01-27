1

Xbox Cloud Gaming ha una nuova interfaccia web, ecco come provarla

Microsoft ha presentato in anteprima la nuova interfaccia web di Xbox Cloud Gaming, e provarla è molto semplice: ecco come fare.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   27/01/2026
Microsoft ha presentato ufficialmente la nuova interfaccia web di Xbox Cloud Gaming, accessibile da tutti in public preview e caratterizzata da un layout che ricorda la dashboard di Xbox, pensato però anche e soprattutto per la navigazione su smartphone e tablet.

Attualmente disponibile in una versione di prova non definitiva, che potrebbe dunque subire delle modifiche da qui al lancio effettivo, l'interfaccia cerca di restituire l'idea di avere a che fare con un'esperienza Xbox propriamente detta e non con una semplice pagina web.

I designer hanno migliorato l'organizzazione degli elementi e dei menu, che appaiono sostanzialmente più chiari e che mettono i contenuti al primo posto, così da renderne la fruizione ancora più semplice.

Un abbonamento a Xbox Cloud Gaming gratis con pubblicità potrebbe essere in arrivo Un abbonamento a Xbox Cloud Gaming gratis con pubblicità potrebbe essere in arrivo

Chissà, magari il rinnovamento dell'interfaccia è stato voluto anche per rinfrescare l'identità visiva della piattaforma streaming in vista del tanto chiacchierato abbonamento gratuito con pubblicità? Staremo a vedere.

Come provare la nuova interfaccia

L'utilizzo di Xbox Cloud Gaming è cresciuto del 45% da parte degli abbonati a Game Pass ed è chiaro che Microsoft vuole continuare a spingere in tale direzione, chiedendo però anche l'opinione dei propri utenti. Da qui la possibilità di provare la nuova interfaccia seguendo pochi semplici passi.

La nuova interfaccia web di Xbox Cloud Gaming
La nuova interfaccia web di Xbox Cloud Gaming

Tutto ciò che dovete fare è visitare il solito xbox.com/play da un qualunque browser, effettuare l'accesso con le vostre credenziali, quindi cliccare sul vostro profilo e poi su Impostazioni. Lì attivate il selettore per le funzionalità di anteprima.

A questo punto potrete accedere alla nuova interfaccia web visitando play.xbox.com, con anche la possibilità su iOS di impostare la pagina perché compaia come l'icona di un'app sulla schermata Home.

Segnalazione Errore
