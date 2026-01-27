Xbox Cloud Gaming ha una nuova interfaccia web, ecco come provarla

Microsoft ha presentato ufficialmente la nuova interfaccia web di Xbox Cloud Gaming, accessibile da tutti in public preview e caratterizzata da un layout che ricorda la dashboard di Xbox, pensato però anche e soprattutto per la navigazione su smartphone e tablet.

Attualmente disponibile in una versione di prova non definitiva, che potrebbe dunque subire delle modifiche da qui al lancio effettivo, l'interfaccia cerca di restituire l'idea di avere a che fare con un'esperienza Xbox propriamente detta e non con una semplice pagina web.

I designer hanno migliorato l'organizzazione degli elementi e dei menu, che appaiono sostanzialmente più chiari e che mettono i contenuti al primo posto, così da renderne la fruizione ancora più semplice.

Chissà, magari il rinnovamento dell'interfaccia è stato voluto anche per rinfrescare l'identità visiva della piattaforma streaming in vista del tanto chiacchierato abbonamento gratuito con pubblicità? Staremo a vedere.