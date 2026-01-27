Xbox Cloud Gaming ha una nuova interfaccia web, ecco come provarla

Microsoft ha presentato ufficialmente la nuova interfaccia web di Xbox Cloud Gaming, accessibile da tutti in public preview e caratterizzata da un layout che ricorda la dashboard di Xbox, pensato però anche e soprattutto per la navigazione su smartphone e tablet.
Attualmente disponibile in una versione di prova non definitiva, che potrebbe dunque subire delle modifiche da qui al lancio effettivo, l'interfaccia cerca di restituire l'idea di avere a che fare con un'esperienza Xbox propriamente detta e non con una semplice pagina web.
I designer hanno migliorato l'organizzazione degli elementi e dei menu, che appaiono sostanzialmente più chiari e che mettono i contenuti al primo posto, così da renderne la fruizione ancora più semplice.
Chissà, magari il rinnovamento dell'interfaccia è stato voluto anche per rinfrescare l'identità visiva della piattaforma streaming in vista del tanto chiacchierato abbonamento gratuito con pubblicità? Staremo a vedere.
Come provare la nuova interfaccia
L'utilizzo di Xbox Cloud Gaming è cresciuto del 45% da parte degli abbonati a Game Pass ed è chiaro che Microsoft vuole continuare a spingere in tale direzione, chiedendo però anche l'opinione dei propri utenti. Da qui la possibilità di provare la nuova interfaccia seguendo pochi semplici passi.
Tutto ciò che dovete fare è visitare il solito xbox.com/play da un qualunque browser, effettuare l'accesso con le vostre credenziali, quindi cliccare sul vostro profilo e poi su Impostazioni. Lì attivate il selettore per le funzionalità di anteprima.
A questo punto potrete accedere alla nuova interfaccia web visitando play.xbox.com, con anche la possibilità su iOS di impostare la pagina perché compaia come l'icona di un'app sulla schermata Home.