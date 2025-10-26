0

Xbox Cloud gratis con pubblicità è effettivamente in fase di test, conferma Microsoft

Sembra che un portavoce di Microsoft abbia confermato a una nota testata giornalistica che la compagnia sta provando internamente una nuova versione di Xbox Cloud Gaming gratis e con pubblicità.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   26/10/2025
La grafica di Xbox Cloud Gaming

Con una breve menzione, il New York Times ha recentemente riferito che Microsoft avrebbe confermato in via ufficiale il fatto di stare testando attualmente un servizio Xbox Cloud gratuito e sostenuto dalle pubblicità, sebbene non ci siano ulteriori informazioni più specifiche al riguardo.

L'articolo parla sostanzialmente di altro, essendo concentrato sul recente annuncio di Halo: Campaign Evolved e il suo clamoroso approdo su PS5, ma in un breve passaggio viene anche menzionato il fatto che Microsoft sta effettivamente testando il nuovo servizio gratuito.

La questione era emersa già in precedenza nelle voci di corridoio: da tempo si parla della possibilità di un tier che consenta di accedere a Xbox Cloud Gaming gratuitamente ma con l'introduzione di pubblicità e la questione potrebbe essere stata confermata da Microsoft stessa.

Un servizio forse esterno a Game Pass

A quanto pare, questo Xbox Cloud Gaming gratuito con pubblicità sarebbe esterno al servizio Game Pass, dunque non verrebbe trattato come un tier di abbonamento all'interno di questo ma come un servizio a parte e specifico.

"Un portavoce di Microsoft", riporta il New York Times, "ha confermato che la compagnia sta testando internamente un servizio gratuito e sostenuto da pubblicità" che consenta l'utilizzo di Xbox Cloud Gaming in questa forma.

Non è ancora dato sapere come siano effettivamente inserite le pubblicità e in quale modo si acceda a questo servizio, se sia previsto su PC, console, dispositivi mobile, TV o più probabilmente attraverso ognuno di questi, ma attendiamo eventuali informazioni al riguardo.

Non è nemmeno detto che il servizio sia destinato poi ad essere lanciato sul mercato, ma a quanto pare per il momento sembra sia in fase di prova all'interno di Microsoft, in attesa di eventuali feedback e sviluppi.

#Microsoft #Xbox Cloud Gaming
