Il Super Mecha Death Christ 2000 B.C. Version 4.0 Beta è stato aggiornato alla versione Super Mecha Death Christ 2000 B.C. Version 4.1 Beta ed è diventato instabile, tanto che ha deciso di distruggere tutti i videogiochi del mondo, a partire da quelli di James Rolfe, meglio conosciuto come l' Angry Video Game Nerd . Per farlo è entrato nel suo NES, opportunamente privato dei marchi di Nintendo, probabilmente per non far arrabbiare la casa di Mario. Cosa rimane da fare all'influencer perennemente arrabbiato se non di indossare il suo Power Glove, denintendizzato anch'esso, e rispondere al fuoco creando, con un rituale "shitanico" a base di titoli orrendi, l'unico videogioco in grado di fermare quello strano miscuglio tra Gesù e un robot? Questa è la storia di Angry Video Game Nerd 8-bit , il nuovo videogioco con protagonista l'influencer in camicia bianca, famoso per recensire giochi brutti descrivendoli con un linguaggio colorito e fantasioso, condito da molte parolacce e scenette assortite.

Mega Man

Angry Video Game Nerd 8-bit è esattamente un clone dei Mega Man per NES, ma con il protagonista che dice parolacce. Come nella serie di Capcom, avviata la partita si deve scegliere uno tra sei boss, ciascuno con un suo livello. I cattivi sono i protagonisti di alcuni dei giochi che il nerd ha recensito con più livore, come Dr. Jekyll and Mr. Hyde o Top Gun (naturalmente privati dei rispettivi marchi per questioni di copyright) e i loro livelli sono costruiti intorno al tema centrale dei giochi originali da cui sono tratti.

Quindi abbiamo un livello horror che ha luogo in un villaggio abbandonato, uno ambientato in cielo con piattaforme sospese, un altro in cui si combatte contro dei robot e così via. Sconfitti tutti i boss, viene sbloccato il livello finale, esattamente come avveniva in... finite voi la frase, che ormai dovreste aver capito. Ogni mappa offre sfide differenti tra piattaforme semoventi, trappole, salti di precisione e nemici in abbondanza.

In linea generale la difficoltà è molto alta per quanto ci siano stage più accessibili di altri e nonostante il ricorso ad alcuni accorgimenti per aiutare i giocatori in difficoltà, leggasi che muoiono troppo spesso, come l'apparizione di un bonus speciale che rende la vita molto più semplice (si può scegliere se attivarlo o meno, tranquilli).

Anche le mosse del Nerd sono riprese in buona parte da quelle, nemmeno a dirlo, dei Mega Man per NES. Quindi, il nostro può saltare, può sparare davanti a sé, può scivolare e può usare gli oggetti consumabili che trova in giro, come delle bottiglie molotov. Non può però abbassarsi, non ha doppi salti e non può direzionare i colpi. Ci sono delle brevi fasi da sparatutto classico, in cui può muoversi in ogni direzione, ma questo è tutto.