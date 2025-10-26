La fine di Windows 10 spinge le vendite dei Mac: +14,9% nel terzo trimestre 2025

La fine del supporto a Windows 10, avvenuta ad ottobre 2025, sta generando uno dei più grandi cicli di sostituzione di PC degli ultimi anni, e Apple si sta rivelando una delle principali beneficiarie di questa ondata di aggiornamenti.
Con milioni di utenti e aziende costrette a passare a sistemi più moderni, le vendite di Mac stanno registrando un'accelerazione significativa, sostenute sia dalla domanda di nuovi modelli sia dall'aumento dell'adozione in ambito aziendale. Secondo i dati di Counterpoint Research, circa il 40% del parco PC globale utilizza ancora Windows 10 in vista della scadenza del supporto
Le vendite di Mac sono aumentate circa del 15%
Questo scenario ha spinto molte organizzazioni e consumatori a rinnovare anticipatamente le proprie flotte di computer, stimolando la crescita di quasi tutti i principali produttori. Tra questi, Apple figura tra i maggiori vincitori: le spedizioni globali di Mac sono aumentate del 14,9% su base annua nel terzo trimestre del 2025.
Il successo è legato anche al lancio dei MacBook Air con chip M4, disponibili nei formati da 13 e 15 pollici e in nuove colorazioni come rosa e verde acqua. Questi modelli hanno contribuito a rafforzare l'immagine dei Mac come dispositivi potenti, efficienti e ideali per l'uso quotidiano, attirando anche il segmento enterprise, sempre più interessato alle soluzioni Apple per l'affidabilità e la sicurezza offerte da macOS.
Non solo Apple: le vendite del mercato PC hanno fatto registrare dati interessanti
Nel frattempo, il resto del mercato PC ha mostrato un andamento misto. Lenovo ha mantenuto la leadership mondiale, registrando la crescita più elevata con un aumento del 17,4% anno su anno. Asus ha visto un incremento del 14,1%, mentre HP ha segnato un +10,3%, trainata soprattutto dalle vendite nel settore commerciale.
Dell, al contrario, ha registrato un lieve calo dello 0,9% rispetto all'anno precedente. Nel complesso, i cinque principali produttori hanno controllato quasi tre quarti del mercato globale dei PC, mentre i marchi minori sono rimasti stabili o in calo. Counterpoint ha inoltre evidenziato come i produttori stiano iniziando a promuovere PC dotati di unità di elaborazione neurale (NPU) e funzionalità AI integrate.