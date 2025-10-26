La fine di Windows 10 spinge le vendite dei Mac: +14,9% nel terzo trimestre 2025

I Mac di Apple hanno avuto un incremento delle vendite dopo la fine di Windows 10: la chiusura della versione del sistema operativa ha "aiutato" l'azienda di Cupertino.

La fine del supporto a Windows 10, avvenuta ad ottobre 2025, sta generando uno dei più grandi cicli di sostituzione di PC degli ultimi anni, e Apple si sta rivelando una delle principali beneficiarie di questa ondata di aggiornamenti. Con milioni di utenti e aziende costrette a passare a sistemi più moderni, le vendite di Mac stanno registrando un'accelerazione significativa, sostenute sia dalla domanda di nuovi modelli sia dall'aumento dell'adozione in ambito aziendale. Secondo i dati di Counterpoint Research, circa il 40% del parco PC globale utilizza ancora Windows 10 in vista della scadenza del supporto

Le vendite di Mac sono aumentate circa del 15% Questo scenario ha spinto molte organizzazioni e consumatori a rinnovare anticipatamente le proprie flotte di computer, stimolando la crescita di quasi tutti i principali produttori. Tra questi, Apple figura tra i maggiori vincitori: le spedizioni globali di Mac sono aumentate del 14,9% su base annua nel terzo trimestre del 2025. MacBook Air avrà M5 nel 2026: ecco le ultime novità su periodo di uscita e specifiche Il successo è legato anche al lancio dei MacBook Air con chip M4, disponibili nei formati da 13 e 15 pollici e in nuove colorazioni come rosa e verde acqua. Questi modelli hanno contribuito a rafforzare l'immagine dei Mac come dispositivi potenti, efficienti e ideali per l'uso quotidiano, attirando anche il segmento enterprise, sempre più interessato alle soluzioni Apple per l'affidabilità e la sicurezza offerte da macOS.