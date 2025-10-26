Il remake di Halo genera reazioni contrastanti negli autori originali: per qualcuno sembra una "dance remix"

Halo: Campaign Evolved è un remake totale del primo capitolo della serie, che oltre a proporre una grafica completamente rinnovata cambia anche qualcosa del gameplay, cosa che ha generato reazioni contrastanti in alcuni autori dell'originale.

Da una parte troviamo Marcus Lehto, che è stato di fatto uno dei creatori della serie, art director e una delle principali menti dietro il primo Halo: Combat Evolved, il quale si è detto decisamente emozionato ed entusiasta di questa nuova rielaborazione da parte di Halo Studios.

"È bello vedere sia facce nuove che familiari a far parte del team di Halo", ha affermato Lehto, che ha peraltro di recente contribuito allo sviluppo di Battlefield 6 e si è detto anche deluso da EA che non ha inserito vari sviluppatori nei crediti.