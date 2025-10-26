Il remake di Halo genera reazioni contrastanti negli autori originali: per qualcuno sembra una "dance remix"

Halo: Campaign Evolved è un remake totale del primo capitolo della serie, che oltre a proporre una grafica completamente rinnovata cambia anche qualcosa del gameplay, cosa che ha generato reazioni contrastanti in alcuni autori dell'originale.
Da una parte troviamo Marcus Lehto, che è stato di fatto uno dei creatori della serie, art director e una delle principali menti dietro il primo Halo: Combat Evolved, il quale si è detto decisamente emozionato ed entusiasta di questa nuova rielaborazione da parte di Halo Studios.
"È bello vedere sia facce nuove che familiari a far parte del team di Halo", ha affermato Lehto, che ha peraltro di recente contribuito allo sviluppo di Battlefield 6 e si è detto anche deluso da EA che non ha inserito vari sviluppatori nei crediti.
Modifiche che cambiano aspetti nel level design
"L'esplorazione sembra fantastica", ha affermato Lehto, analizzando i video mostrati finora di Halo: Campaign Evolved in occasione del suo annuncio, compreso il gameplay che ha mostrato il rifacimento della storica mappa del Silent Cartographer.
Dall'altra parte troviamo invece la valutazione ben più critica di Jaime Griesemer, che aveva lavorato come level designer all'originale Halo: Combat Evolved, il quale ha descritto il remake come una specie di "dance remix di una canzone storica, che elimina l'intro e il bridge per limitarsi a riproporre il ritornello a raffica".
La descrizione è colorita ma colpisce nel segno, indicando probabilmente come Halo: Campaign Evolved miri soprattutto a spettacolarizzare il gioco, come d'altra parte fanno spesso queste operazioni di rifacimento.
Più nello specifico, Griesemer riporta l'esempio di una parte della mappa Silent Cartographer mostrata in video: "Non si dovrebbe arrivare con il Warthog a combattere contro gli Hunter", ha scritto in un messaggio su X. "Misi intenzionalmente delle rocce sulla strada in modo da costringere i giocatori a combatterli a piedi. Il fatto poi di poter semplicemente distruggere le casse rompe la struttura dell'incontro".
In effetti, l'incontro originale con gli Hunter in quella zona era una sfida di notevole intensità, che viene semplificata dall'uso del Warthog con torretta, sebbene a dire il vero ci fosse il modo di raggiungere tale zona con il veicolo, "spingendolo" in modo da forzare i blocchi. In ogni caso, la critica da parte del designer del livello originale è comprensibile, in quanto il remake attua una modifica sostanziale al concetto iniziale.