Clair Obscur: Expedition 33 è il GOTY del director di Final Fantasy 7 Rebirth e non solo per lo stile da JRPG

La fine dell'anno è sempre più vicina e questo significa che non manca molto al momento in cui dovremo decidere qual è il nostro gioco dell'anno o " GOTY " se preferite. Alcuni giocatori potrebbero avere grandi dubbi a riguardo, mentre altri andranno a colpo sicuro.

Clair Obscur: Expedition 33 è il GOTY di Hamaguchi

Hamaguchi, parlando con GamesRadar+, ha svelato che il gioco di debutto di Sandfall Interactive è "un grande gioco che meriterebbe il premio di gioco dell'anno. Vorrei che lo vincano loro".

Ovviamente, il director ha apprezzato il sistema di combattimento a turni di Clair Obscur: Expedition 33, tipico dei giochi di ruolo giapponesi classici, ma non si tratta solo di questo. Hamaguchi apprezza anche la novità introdotta al genere, il sistema di parry, sebbene ritenga che i giochi non dovrebbero focalizzarsi troppo su un solo elemento, in quanto un'opera è di qualità se tutti i dettagli sono ben realizzati.

Per Hamaguchi, Clair Obscur: Expedition 33 è riuscito a realizzare ottimi personaggi, un fantastico modo e un storia appassionante, non solo a lavorare su un ottimo gameplay. Per quanto motivo, spiega, i fan lo hanno amato e il gioco è stato in grado di vendere quanto ha fatto.

Hamaguchi ha anche colto l'occasione per raccontare che alcuni sviluppatori di Clair Obscur hanno visitato la sede centrale di Final Fantasy, "ed è stato davvero stimolante... Quindi si vede che anche loro nutrono grande rispetto. Non solo hanno realizzato un gioco davvero fantastico, ma hanno anche dimostrato rispetto per lo stile tradizionale a turni dei JRPG. Ovviamente, come creatori di giochi giapponesi, siamo davvero felici di vedere che qualcuno lo ha colto e lo ha utilizzato".

Ricordiamo infine che Clair Obscur Expedition 33 ha spopolato ai Gamescom Asia e vinto il GOTY 2025, ma non solo.