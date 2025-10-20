0

Clair Obscur Expedition 33 spopola ai Gamescom Asia e vince il GOTY 2025, ma non solo

Clair Obscur Expedition 33 è già vincitore del GOTY 2025, nello specifico quello assegnato dai Thailand Game Awards. Vediamo tutti i premi che ha ottenuto.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/10/2025
Lune in Clair Obscur Expedition 33 in versione 'francese' con baguette sulla schiena
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Articoli News Video Immagini

Durante la Gamescom Asia x Thailand Game Show 2025 si è tenuta una premiazione dei migliori giochi dell'anno, forse un po' in anticipo rispetto al solito, ma in ogni caso interessante per scoprire quali sono i videogiochi che hanno già iniziato a fare scorta di statuine.

Non vi stupirà sapere che Clair Obscur: Expedition 33 ha dominato la serata dei Thailand Game Awards.

Tutti i premi del GOTY 2025

Ecco i vincitori del Thailand Game Show 2025:

  • Miglior editore - HoYoverse
  • Migliori gioco sportivo - Mario Kart World
  • Miglior gioco per famiglie - Split Fiction
  • Miglior gioco ancora attivo - Honkai Star Rail
  • Miglior gioco di combattimento - Fatal Fury City of the Wolves
  • Miglior gioco indie - Ender Magnolia: Bloom in the Mist
  • Miglior gioco d'azione - Monster Hunter Wilds
  • Miglior gioco di ruolo - Clair Obscur: Expedition 33
  • Miglior gioco multigiocatore - Elden Ring Nightreign
  • Migliori gioco d'azione e avventura - Death Stranding 2: On the Beach
  • Miglior gioco per PC e console - Clair Obscur: Expedition 33
  • Miglior gioco mobile - Umamusume: Pretty Derby
  • Il gioco thailandese più atteso - Lost and Found Co.
  • Il gioco più atteso - Resident Evil Requiem
  • Vincitore del voto popolare - Clair Obscur: Expedition 33
  • Il gioco dell'anno 2025 - Clair Obscur: Expedition 33

Come potete vedere, Clair Obscur: Expedition 33 ha ottenuto 4 premi su 16. Tutti gli altri giochi hanno ottenuto un singolo premio, visto anche che le varie categorie non si sovrappongono più di tanto.

Per Clair Obscur Expedition 33, i giochi non corrono abbastanza rischi con la trama ed è noioso Per Clair Obscur Expedition 33, i giochi non corrono abbastanza rischi con la trama ed è noioso

Ottengono premi anche altri giochi di primo livello Resident Evil Requiem e Split Fiction, senza dimenticare Mario Kart World e Monster Hunter Wilds. Diteci, siete d'accordo con queste premiazioni?

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Clair Obscur Expedition 33 spopola ai Gamescom Asia e vince il GOTY 2025, ma non solo