Clair Obscur Expedition 33 spopola ai Gamescom Asia e vince il GOTY 2025, ma non solo

Durante la Gamescom Asia x Thailand Game Show 2025 si è tenuta una premiazione dei migliori giochi dell'anno, forse un po' in anticipo rispetto al solito, ma in ogni caso interessante per scoprire quali sono i videogiochi che hanno già iniziato a fare scorta di statuine.
Non vi stupirà sapere che Clair Obscur: Expedition 33 ha dominato la serata dei Thailand Game Awards.
Tutti i premi del GOTY 2025
Ecco i vincitori del Thailand Game Show 2025:
- Miglior editore - HoYoverse
- Migliori gioco sportivo - Mario Kart World
- Miglior gioco per famiglie - Split Fiction
- Miglior gioco ancora attivo - Honkai Star Rail
- Miglior gioco di combattimento - Fatal Fury City of the Wolves
- Miglior gioco indie - Ender Magnolia: Bloom in the Mist
- Miglior gioco d'azione - Monster Hunter Wilds
- Miglior gioco di ruolo - Clair Obscur: Expedition 33
- Miglior gioco multigiocatore - Elden Ring Nightreign
- Migliori gioco d'azione e avventura - Death Stranding 2: On the Beach
- Miglior gioco per PC e console - Clair Obscur: Expedition 33
- Miglior gioco mobile - Umamusume: Pretty Derby
- Il gioco thailandese più atteso - Lost and Found Co.
- Il gioco più atteso - Resident Evil Requiem
- Vincitore del voto popolare - Clair Obscur: Expedition 33
- Il gioco dell'anno 2025 - Clair Obscur: Expedition 33
Come potete vedere, Clair Obscur: Expedition 33 ha ottenuto 4 premi su 16. Tutti gli altri giochi hanno ottenuto un singolo premio, visto anche che le varie categorie non si sovrappongono più di tanto.
Ottengono premi anche altri giochi di primo livello Resident Evil Requiem e Split Fiction, senza dimenticare Mario Kart World e Monster Hunter Wilds. Diteci, siete d'accordo con queste premiazioni?