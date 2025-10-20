Clair Obscur Expedition 33 spopola ai Gamescom Asia e vince il GOTY 2025, ma non solo

Durante la Gamescom Asia x Thailand Game Show 2025 si è tenuta una premiazione dei migliori giochi dell'anno, forse un po' in anticipo rispetto al solito, ma in ogni caso interessante per scoprire quali sono i videogiochi che hanno già iniziato a fare scorta di statuine.

Non vi stupirà sapere che Clair Obscur: Expedition 33 ha dominato la serata dei Thailand Game Awards.